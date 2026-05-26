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26 de mayo de 2026 - 09:45
Política.

Polémica por un mapa sin la provincia de Tucumán

Javier Milei compartió en X un mapa económico de Argentina que omitía a Tucumán y a las Islas Malvinas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El mapa de actividad económica de las provincias sin Tucumán

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La imagen atribuía la información a un presunto informe del IAE Business School, pero desde la institución aclararon que ni los datos ni la gráfica pertenecen a un trabajo elaborado por la escuela de negocios de la Universidad Austral.

La imagen indicaba supuestas estimaciones de crecimiento económico de las provincias argentinas y sostenía que la provincia de Buenos Aires era “la única cuya actividad no crece”. Además, refería como fuente a un presunto Informe Económico Mensual de marzo de 2026 del IAE Business School.

Quién lo difundió y qué dijo la Universidad Austral

El material fue difundido por cuentas libertarias y por dirigentes o asesores cercanos al Gobierno. Entre ellos, se mencionó a Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, y a Martín Vauthier. Luego, el propio presidente Javier Milei replicó la publicación en su cuenta de X.

El gráfico atribuía como fuente al IAE Business School de la Universidad Austral, bajo la referencia a un supuesto “Informe Económico Mensual marzo 2026”. Sin embargo, la institución aclaró que el material “no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”.

Quién difundió el mapa falso

El mapa fue publicado originalmente por la cuenta de X @EMANEM y luego compartido por distintos funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno nacional.

Entre quienes difundieron la imagen aparecen Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo; Martín Vauthier, integrante del directorio del Banco Central; Alejandro Fargosi, diputado nacional de La Libertad Avanza; Fernando Iglesias, embajador argentino ante la Unión Europea; y Martín Yeza, diputado nacional del PRO.

Además, el presidente Javier Milei reposteó 14 veces publicaciones que incluían el mapa.

Qué pasó con Tucumán en el mapa

La semana pasada, el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró en marzo de 2026 una suba interanual del 5,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el índice aumentó 3,5% respecto del mes anterior.

Ese informe muestra la actividad económica por sector, pero no por provincia. A su vez, el Indicador Sintético de Actividad Económica Regional, que mide la evolución por regiones, marcó que en el cuarto trimestre de 2025 la región Centro y Buenos Aires tuvo un crecimiento interanual del 2,1%.

Por otro lado, un informe del Centro de Economía Política Argentina advirtió sobre una caída de la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires. Según ese trabajo, el Indicador Sintético Industria Manufacturera bonaerense cayó 3,5% en diciembre de 2025 y 1,8% en enero de 2026, en ambos casos en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Indicios de inteligencia artificial

El mapa viral también presentaba inconsistencias geográficas y signos de haber sido generado con herramientas de inteligencia artificial. Varias provincias aparecían con formas que no correspondían a su geografía real, especialmente Jujuy, Salta, Chubut y Santa Cruz.

Además, la provincia de Tucumán no estaba representada y tampoco figuraban las Islas Malvinas ni la Antártida Argentina. En el caso de Buenos Aires, la leyenda “conurbano” aparecía entre paréntesis, lo que generaba confusión sobre lo que supuestamente mostraba el gráfico.

El economista Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, también observó que Jujuy no tenía el color correspondiente al valor que señalaba el mapa. Este tipo de errores en límites territoriales, colores y leyendas suelen aparecer en imágenes generadas con inteligencia artificial.

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