Tucumán: viajaba con 159 millones de pesos sin aval legal

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional en Tucumán terminó con el secuestro de casi 160 millones de pesos que eran transportados sin documentación respaldatoria en un colectivo de larga distancia. El procedimiento tuvo lugar en el Peaje Molle Yaco, ubicado sobre la Ruta 9, en la localidad de Trancas.

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La investigación quedó en manos de la Justicia Federal y de organismos tributarios nacionales, mientras que el pasajero involucrado continuará en libertad, aunque supeditado a la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional, quienes efectuaban controles físicos y documentológicos a la altura del kilómetro 1358 de la Ruta Nacional Nº 9.

En ese contexto, los uniformados detuvieron un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido entre Salta y Buenos Aires para inspeccionar la documentación de los pasajeros y el equipaje transportado.

Durante la requisa en el interior de la unidad, los efectivos detectaron una mochila de mano que despertó sospechas por el contenido que llevaba en su interior.

Encontraron casi 160 millones de pesos ocultos en una mochila

Al revisar el equipaje, los gendarmes encontraron una importante suma de dinero en efectivo oculta dentro de la mochila perteneciente a uno de los pasajeros.

Ante la posible comisión de un delito económico, intervino personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, que realizó el conteo oficial del dinero secuestrado.

Según informaron las autoridades, el total hallado ascendía a 159.980.000 pesos argentinos.

La Justicia Federal ordenó el secuestro del dinero

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las autoridades dispusieron el secuestro del dinero y de toda la documentación considerada relevante para la investigación, en el marco de una presunta infracción a la Ley 24.769, correspondiente al Régimen Penal Tributario.

El pasajero quedó supeditado a la causa

El propietario de la mochila, un ciudadano argentino cuya identidad no fue difundida, no quedó detenido tras el operativo.

Sin embargo, por disposición del magistrado interviniente, deberá permanecer a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino del dinero transportado.