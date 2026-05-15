La publicación de Gimnasia y Tiro de Salta sobre Jujuy y Tucumán que es polémica

Una publicación de Gimnasia y Tiro de Salta despertó una fuerte discusión entre hinchas del fútbol del norte argentino luego de presentar como “semana de clásicos” a los próximos partidos que disputará frente a San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional.
La frase publicada por el club salteño fue breve, pero alcanzó para provocar una ola de reacciones: “Semana de mayo, semana de clásicos”. El mensaje apareció acompañado por la previa de los encuentros que el equipo afrontará como local.
En pocos minutos, la publicación comenzó a circular entre simpatizantes de distintos clubes y rápidamente aparecieron comentarios cuestionando la idea de considerar “clásicos” a esos cruces deportivos.
Las respuestas de los hinchas
Las críticas llegaron principalmente desde cuentas vinculadas a hinchas de San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy, que rechazaron la definición utilizada por la institución salteña.
Entre las respuestas más compartidas apareció una que señalaba: “Clásico para ustedes. Para nosotros los Cirujas son un partido más del fixture”. Otro usuario escribió: “No sé quién les dijo a los opas tira piedras que son clásicos nuestros”.
También hubo mensajes con tono irónico y burlas dirigidas al club salteño. “Che, pero el clásico de ustedes era con Correo y Telecomunicaciones”, publicó un usuario. Otro comentario indicaba: “Ustedes no son clásico de nadie”.
La discusión continuó durante varias horas y sumó cientos de interacciones entre hinchas de distintas provincias del norte argentino, especialmente de Salta, Jujuy y Tucumán.
Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro de Salta (4).jpg
Rivalidades históricas
La publicación volvió a instalar un debate habitual dentro del fútbol del ascenso: qué partidos pueden considerarse clásicos y cuáles representan rivalidades históricas o regionales.
En el caso de Gimnasia y Tiro, los cruces ante equipos tucumanos y jujeños suelen generar expectativa por cercanía geográfica, convocatoria y antecedentes deportivos. Sin embargo, muchos hinchas consideran que un clásico requiere años de enfrentamientos directos, rivalidad sostenida y peso histórico.
Otro de los comentarios viralizados apuntó directamente contra la idea planteada por el club salteño: “Los clásicos de ustedes son con equipos de la Liga de Güemes o la Liga de Metán, nunca del Lobo jujeño”.
Mientras tanto, la publicación original siguió activa y acumuló reacciones, compartidos y respuestas cruzadas entre usuarios que defendieron y cuestionaron la expresión utilizada por Gimnasia y Tiro.
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