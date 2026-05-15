Más de 30 mil hinchas argentinos no podrán ir al Mundial 2026

La medida, anunciada por la ministra Alejandra Monteoliva, implica que el Gobierno argentino compartirá con las autoridades de Estados Unidos una base de datos de los hinchas con restricciones para ingresar a estadios durante el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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De acuerdo a lo informado por la funcionaria nacional, la lista incluye deudores alimentarios y con derecho de admisión, entre otros puntos.

La nómina incluye a 13.000 deudores alimentarios morosos, quienes se suman a las 23.000 personas que ya integraban el programa Tribuna Segura por el mismo motivo o por violencia en los estadios.

La Ministra de Seguridad sostuvo que se incluyeron 13 mil deudores alimentarios morosos en el registro de personas que tienen derecho de admisión en los estadios, que ya tenían 21 mil. “Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó.

Así entonces:

Personas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol.

Deudores alimentarios morosos, que suman 13.000 casos.

Hinchas sancionados por distintos motivos en el marco del Programa Tribuna Segura.

El objetivo de la medida

El punto principal de la decisión es que esas personas no puedan acceder a los estadios durante el Mundial 2026. Para eso, Argentina remitiría la información a las autoridades migratorias y de seguridad estadounidenses en el marco de acuerdos de cooperación internacional en seguridad deportiva.

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La medida busca “mostrar nuestra posición frente al tema y, fundamentalmente, establecer reglas claras con los violentos y los deudores alimentarios”, sostuvo Monteoliva.

Punto clave: El derecho de admisión

En este sentido hay un punto clave tanto en lo legal como en lo práctico:

El “derecho de admisión” argentino no equivale automáticamente a una prohibición migratoria en EE.UU.

Lo que puede ocurrir es que se restrinja el acceso a estadios, se intensifiquen controles migratorios o se niegue el ingreso a eventos específicos.

Qué dice el Boletín Oficial

La resolución publicada en el Boletín Oficial instruye al Ministerio de Seguridad a compartir esa información con la embajada estadounidense y aplicar protocolos de tratamiento de datos vinculados al programa Tribuna Segura.

Se ordena a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional a ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura.