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14 de mayo de 2026 - 16:38
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Furor por las apps del álbum del Mundial 2026: ¿Cómo saber quien tiene la figurita que te falta?

Las nuevas herramientas digitales permiten organizar repetidas, ubicar otros coleccionistas y agilizar el armado del álbum, modernizando una tradición clásica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La fiebre por el&nbsp;álbum del Mundial 2026&nbsp;ya se vive en toda la Argentina.

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya se vive en toda la Argentina.

La pasión por el álbum del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en toda la Argentina y, como en ediciones anteriores, dar con las figuritas más complicadas volvió a ser una tarea casi inalcanzable. Sin embargo, en esta oportunidad aparece un cambio importante: la tecnología irrumpió de lleno en el tradicional sistema de intercambio entre coleccionistas.

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Entre chicos y grandes que abren sobres, marcan casilleros y acumulan repetidas, comenzaron a expandirse distintas aplicaciones que permiten ordenar el álbum, coordinar cambios con otros usuarios e incluso ubicar kioscos donde todavía hay stock disponible.

Las nuevas aplicaciones para el álbum del Mundial 2026 revolucionan el clásico intercambio de figuritas.

Algunas ofrecen la posibilidad de gestionar todo el seguimiento desde el teléfono móvil, mientras que otras operan como una suerte de “Tinder de figuritas”, al vincular a usuarios que poseen exactamente las piezas que el otro requiere.

La mezcla de fútbol, recuerdos y herramientas digitales hizo que estas aplicaciones se transformen en uno de los fenómenos más mencionados entre los coleccionistas que intentan completar el álbum antes del inicio del Mundial.

Apps para controlar el álbum del Mundial 2026

Una de las aplicaciones más descargadas por los aficionados es una herramienta diseñada especialmente para gestionar el álbum de forma digital. El sistema permite registrar qué figuritas ya fueron pegadas, cuáles aún no se consiguieron y cuáles se repiten para poder intercambiarlas.

Figuri App, la aplicación con inteligencia artificial creada para completar el álbum del Mundial 2026.

Se trata de la app Control Álbum Mundial 2026, que con solo unos pocos toques posibilita que el usuario conozca con precisión cuántas figuritas posee, cuáles le faltan y qué números puede ofrecer en un trueque.

Asimismo, muchas de estas plataformas suman filtros de búsqueda rápida para localizar selecciones puntuales, figuras destacadas o secciones especiales del álbum. Esto cobra aún más relevancia en una edición récord que reúne cerca de mil figuritas y 48 selecciones clasificadas.

Otra de las funciones que se volvió especialmente popular es el registro automático de figuritas repetidas. A medida que se van abriendo sobres, la aplicación actualiza el inventario y simplifica la organización de los intercambios.

Con álbumes que van desde clásicos como Dragon Ball Z o Frutillitas hasta ediciones de Cromi, la app apela tanto a la fiebre mundialista como a la nostalgia.

En el caso de muchos coleccionistas adultos, que ya no cuentan con el espacio habitual de intercambio como la escuela o el club, estas plataformas se convierten en una alternativa útil para mantener viva la costumbre, optimizando el tiempo y facilitando el proceso.

Intercambio de figuritas: cómo funcionan las apps con geolocalización

El avance más llamativo llegó con el desarrollo de aplicaciones que incorporan geolocalización para vincular a usuarios cercanos con necesidades complementarias. Su lógica es sencilla: cada persona registra las figuritas repetidas que posee y aquellas que le faltan para completar el álbum.

Con esos datos, la app StickerSwap identifica coincidencias y propone posibles intercambios con otros coleccionistas ubicados en la misma zona. Cuando ambas partes aceptan la propuesta, se produce un “match” y se habilita un chat para coordinar el encuentro.

Algunas permiten llevar un control completo desde el celular y otras funcionan como una especie de 'Tinder de figuritas'.

El mecanismo recuerda al funcionamiento de las apps de citas, aunque trasladado al mundo del coleccionismo futbolero. La finalidad es resolver uno de los desafíos clásicos de cada Mundial: dar con rapidez a alguien que tenga justamente la figurita más difícil de conseguir.

Entre las herramientas más usadas se destaca un radar colaborativo en el que los propios usuarios reportan qué kioscos aún cuentan con sobres o álbumes en stock. Esta función cobró especial importancia tras lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022, cuando se registraron faltantes y largas filas para conseguir figuritas.

A su vez, existen versiones de pago que amplían el alcance de búsqueda y habilitan filtros más precisos para agilizar la localización de intercambios.

Se viene el Mundial 2026
Se viene el Mundial 2026

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Más allá de la incorporación tecnológica, el fenómeno deja en claro algo que trasciende generaciones: el álbum del Mundial sigue siendo una pasión compartida. Y aunque hoy los intercambios se coordinen desde el celular, la emoción de encontrar la figurita que falta permanece intacta.

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