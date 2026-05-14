La Justicia rechazó un planteo de Chiqui Tapia y la AFA en la causa por aportes retenidos

La Cámara Penal Económica desestimó el planteo presentado por la Asociación del Fútbol Argentino y su titular, Chiqui Tapia, quienes buscaban dejar sin efecto la resolución que había declarado desierta su apelación dentro de la causa judicial .

Tanto la entidad como el dirigente continúan procesados y con embargos por 350 millones de pesos , en el marco de una investigación por la supuesta retención irregular de aportes tributarios y previsionales relacionados con clubes del fútbol argentino .

La Sala “A” de la cámara de apelaciones ratificó que la defensa no presentó dentro del plazo establecido la ampliación de fundamentos necesaria para sostener la apelación . Frente a esa situación, el tribunal desestimó dos recursos impulsados por el abogado Luis Charro contra dicha resolución .

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Uno de los planteos consistía en un recurso de reposición , mediante el cual buscaba que los propios magistrados reconsideraran y revocaran su decisión. El segundo tenía como objetivo llevar el caso ante la Cámara Federal de Casación , la instancia superior encargada de revisar este tipo de resoluciones .

El faltazo de la AFA y “confusión”

En el fallo, los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos señalaron que la audiencia ya había sido programada y que las solicitudes de postergación presentadas por algunas partes fueron analizadas y resueltas de manera individual antes de la fecha fijada, con efectos válidos únicamente para cada situación específica. Según remarcaron, esa condición no alcanzó ni a Claudio Tapia ni a la AFA en su carácter de persona jurídica.

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“La asistencia a la audiencia señalada o la presentación de un memorial en sustitución de aquella audiencia es la manera de exteriorizar la vigencia del interés del recurrente ante el tribunal revisor”, detallaron en la resolución.

Tanto el fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, como la querella de ARCA rechazaron la posibilidad de volver a discutir lo decidido respecto de la AFA y de Claudio Tapia. A partir de ahora, la situación procesal de ambos quedará atada al resultado de las apelaciones presentadas por los demás implicados en la causa, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, ya que el tribunal no evaluará de forma individual los fundamentos de su recurso.

Sobre los acusados pesa además un planteo impulsado por la fiscalía y ARCA para endurecer la imputación, mientras que el resto de las defensas solicitó los sobreseimientos. La Cámara de Apelaciones ya cuenta con todos los argumentos presentados y desde esta semana quedó habilitada para dictar una resolución.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa

La Cámara sostuvo que la defensa de la AFA y de Claudio Tapia no se presentó a la audiencia originalmente programada ni solicitó una prórroga dentro del plazo correspondiente. Además, indicó que la ausencia de un escrito presentado en reemplazo de la exposición oral “es asimilable a una deserción del recurso de apelación”.

Por su parte, los abogados de Tapia argumentaron que hubo una confusión respecto de la fecha de la audiencia, ya que interpretaron que la reprogramación otorgada a otras partes también incluía a la AFA. No obstante, la Cámara descartó esa explicación y remarcó que las postergaciones fueron autorizadas exclusivamente para quienes las habían pedido, “sin dejar margen de interpretación a las partes restantes”.

En esa línea, el tribunal calificó como “elocuente” el hecho de que “las tres partes restantes que no solicitaron la postergación de la audiencia presentaron el memorial respectivo en forma previa a aquel acto”.

La AFA como persona jurídica también perdió la chance de seguir defendiéndose ante la Cámara en lo Penal Económico en la causa por retención de aportes.

Los jueces remarcaron además que respetar los plazos, requisitos formales y procedimientos establecidos por las normas procesales representa una garantía fundamental para todas las partes involucradas. Finalmente, también desestimaron el recurso de Casación impulsado por la defensa, al entender que la resolución cuestionada no equivale a una sentencia definitiva ni ocasiona un daño irreparable.

Procesamiento, embargo y prohibición para salir del país

La decisión adoptada dejará a Claudio Tapia y a la AFA sin posibilidad de continuar sosteniendo su defensa frente a la acusación por no haber ingresado dentro de los plazos legales unos 19.000 millones de pesos retenidos en concepto de aportes. Esa situación derivó en el procesamiento dictado por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

Además, continúa vigente un embargo por 350 millones de pesos y, en el caso del titular de la Asociación, también pesa una prohibición para salir del país.

Se confirmó que la AFA y Chiqui Tapia no podrán seguir adelante con su apelación a los procesamientos por evasión impositiva.

La defensa argumentó que no existió desinterés ni una renuncia al planteo presentado, sino, en todo caso, “una equivocación interpretativa” dentro de un escenario procesal complejo, marcado por reprogramaciones de audiencias y la participación de numerosos imputados.

En ese contexto, sostuvo que la medida aplicada fue excesiva, ya que “no existe afectación alguna al trámite del proceso ni perjuicio para las restantes partes”, aunque sí terminó implicando la pérdida de una instancia de revisión judicial.

La defensa alegó una confusión por las audiencias reprogramadas

La audiencia había sido programada originalmente para el 24 de abril y tenía como objetivo escuchar los fundamentos de manera oral o mediante un escrito. Sin embargo, la presentación de la defensa se concretó recién el 28 de abril, fuera del plazo establecido por la ley.

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“El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”, apuntaron los camaristas al declarar desierto el recurso de Tapia y de la AFA como persona jurídica.