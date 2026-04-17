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17 de abril de 2026 - 13:58
País.

Causa AFA: pidieron la detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en una causa que investiga a la AFA.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tapia junto a su mano derecha Pablo Toviggino (Foto: IG@chiquitapia)

Tapia junto a su mano derecha Pablo Toviggino (Foto: IG@chiquitapia)

La Asociación del Fútbol Argentino - AFA- quedó otra vez en el centro de un fuerte temblor judicial. Esta vez, un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita agravada y maniobras de lavado de activos.

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El planteo fue presentado por el fiscal Pedro Simón, que además solicitó allanamientos e inhibición general de bienes. La sospecha es pesada: que se habría montado una estructura para desviar fondos y blanquear dinero vinculado al manejo de la AFA. El pedido ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá definir si avanza o no con esas medidas.

Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de la financiera vinculada a la AFA.
Caso AFA - El fiscal santiague&ntilde;o pidi&oacute; allanamientos, peritajes y la inhibici&oacute;n general de bienes de ambos.&nbsp;

Caso AFA - El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos.

Qué se investiga en la causa

La investigación puso especialmente el foco sobre el patrimonio de Toviggino en Santiago del Estero. En esa provincia, la fiscalía analiza una serie de bienes y movimientos patrimoniales que, de acuerdo con la pesquisa, no cerrarían con los ingresos declarados. Infobae indicó que en el expediente aparecen más de 30 propiedades y otros activos bajo sospecha.

En paralelo, el expediente también apunta a Tapia por su rol en la estructura de conducción de la AFA. La acusación habla de una maniobra más amplia, no de un hecho aislado, y por eso el fiscal encuadró el caso bajo figuras graves como asociación ilícita agravada y lavado de dinero.

Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.

El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.

La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.

Por qué el caso complica más a la conducción de la AFA

El pedido de detención cayó como un nuevo golpe sobre la cúpula del fútbol argentino porque llega pocos días después de otro frente judicial delicado. Tapia y Toviggino ya habían quedado procesados sin prisión preventiva en otra causa por presunta retención indebida de aportes y recursos de la seguridad social, con embargos millonarios y prohibición de salida del país.

Por eso, aunque la detención todavía no está firme ni ejecutada, el impacto político y judicial es fuerte. No se trata solo de una denuncia: ahora hay un fiscal que pidió medidas extremas contra dos de los dirigentes más poderosos del fútbol argentino.

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