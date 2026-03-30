Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una causa de $19.300 millones en AFA

El juez penal económico Diego Amarante procesó este 30 de marzo a parte de la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino , en el marco de una causa por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones .

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La investigación apunta a una suma superior a los $19.000 millones , correspondiente a impuestos y aportes patronales que no habrían sido abonados en tiempo y forma entre 2024 y 2025.

Además de Tapia y Toviggino, la resolución alcanzó a Cristian Ariel Malaspina, secretario general de AFA, y a Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo . Según la causa, todos fueron considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la participación de más de dos personas dentro de una estructura organizativa.

chiqui Tapia Chiqui Tapia

Qué se investiga en la causa

De acuerdo con la imputación, los dirigentes no habrían depositado en término un total de $19.300 millones en concepto de impuestos y aportes patronales. La defensa sostuvo que la deuda fue cancelada con posterioridad. Sin embargo, la resolución judicial avanzó sobre la conducta atribuida a los directivos durante el período investigado.

El expediente se centra en la presunta retención indebida de aportes dentro de la estructura administrativa de la AFA, una causa que quedó bajo análisis del fuero penal económico.

Cómo fue la defensa de Chiqui Tapia y los otros dirigentes

El pasado 12 de marzo declaró Claudio Tapia, en la última de las indagatorias previstas en la causa. Desde ese momento comenzaron a correr los plazos procesales de diez días hábiles para que el magistrado definiera la situación de los imputados.

Tapia, al igual que Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, presentó un escrito ante la Justicia, negó los cargos y evitó responder preguntas. En su presentación, el presidente de AFA aseguró que no existió delito ni responsabilidad personal ni institucional. También cuestionó la difusión mediática del caso.