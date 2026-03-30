lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 15:42
País.

Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una causa de $19.300 millones en AFA

La Justicia procesó a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una investigación sobre impuestos y aportes patronales en AFA.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

El juez penal económico Diego Amarante procesó este 30 de marzo a parte de la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones.

Lee además
Indagan a Chiqui Tapia por una presunta retención indebida de aportes en la AFA
Investigación.

"Chiqui" Tapia buscó desligarse de la causa por la evasión
La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar a Paraguay en medio de la causa por presunta evasión
País.

Autorizaron a "Chiqui" Tapia a viajar a Paraguay en medio del juicio por evasión

La investigación apunta a una suma superior a los $19.000 millones, correspondiente a impuestos y aportes patronales que no habrían sido abonados en tiempo y forma entre 2024 y 2025.

Además de Tapia y Toviggino, la resolución alcanzó a Cristian Ariel Malaspina, secretario general de AFA, y a Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Según la causa, todos fueron considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la participación de más de dos personas dentro de una estructura organizativa.

chiqui Tapia
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia

Qué se investiga en la causa

De acuerdo con la imputación, los dirigentes no habrían depositado en término un total de $19.300 millones en concepto de impuestos y aportes patronales. La defensa sostuvo que la deuda fue cancelada con posterioridad. Sin embargo, la resolución judicial avanzó sobre la conducta atribuida a los directivos durante el período investigado.

El expediente se centra en la presunta retención indebida de aportes dentro de la estructura administrativa de la AFA, una causa que quedó bajo análisis del fuero penal económico.

Cómo fue la defensa de Chiqui Tapia y los otros dirigentes

El pasado 12 de marzo declaró Claudio Tapia, en la última de las indagatorias previstas en la causa. Desde ese momento comenzaron a correr los plazos procesales de diez días hábiles para que el magistrado definiera la situación de los imputados.

Tapia, al igual que Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, presentó un escrito ante la Justicia, negó los cargos y evitó responder preguntas. En su presentación, el presidente de AFA aseguró que no existió delito ni responsabilidad personal ni institucional. También cuestionó la difusión mediática del caso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Chiqui" Tapia buscó desligarse de la causa por la evasión

Autorizaron a "Chiqui" Tapia a viajar a Paraguay en medio del juicio por evasión

La Justicia rechazó el pedido de Chiqui Tapia para viajar al exterior sin autorización previa

La AFA respaldó la gestión de Chiqui Tapia a nueve años de su llegada

Un funcionario libertario en Tucumán generó polémica por agravios a Mercedes Sosa

Lo que se lee ahora
estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivio el asesinato en una escuela de santa fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel