La AFA respaldó la gestión de Chiqui Tapia a nueve años de su llegada 

Al cumplirse un nuevo aniversario desde el inicio de su ciclo al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia recibió un respaldo a través de un mensaje de la institución que preside, en el que se destacaron los principales logros de su gestión.

La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado en el que expresó su respaldo a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia , al cumplirse nueve años desde su llegada a la presidencia.

En el texto, la entidad hizo un repaso por el camino recorrido desde 2017 , marcando esta etapa como un período de reordenamiento y crecimiento dentro del fútbol nacional. También se destacó el fortalecimiento institucional y la consolidación de una estructura más moderna.

En el plano deportivo, el mensaje puso en valor los resultados obtenidos por la selección argentina en competencias internacionales, además del trabajo sostenido en las divisiones juveniles y el desarrollo del fútbol femenino, aspectos que consideran claves dentro del proyecto.

Por otra parte, se remarcó la incorporación de herramientas tecnológicas y la mejora en los procesos internos, junto con una mayor apertura hacia las ligas del interior, con el objetivo de ampliar la participación y darle un carácter más federal a la actividad.

En cuanto al aspecto económico, el comunicado subrayó la estabilidad alcanzada durante estos años, con un esquema que permitió incrementar ingresos y sostener el funcionamiento de las distintas competencias, además de impulsar inversiones en infraestructura y formación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2038267188402937906&partner=&hide_thread=false Nueve años de gestión y transformación institucional: Claudio Tapia consolida un ciclo de crecimiento y protagonismo en la Asociación del Fútbol Argentino.



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El mensaje completo de la AFA por los 9 años de Tapia

Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos.

Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país.

En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles.

Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional.