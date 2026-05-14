Duro descargo de Ángel Di María: "El fútbol no está manchado"

La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura 2026 dejó una fuerte polémica dentro y fuera de la cancha. Después del triunfo 2-1 frente a Racing Club en tiempo suplementario, el que salió con los tapones de punta fue Ángel Di María , quien publicó un extenso descargo en sus redes sociales contra las críticas que recibió el equipo rosarino tras el partido.

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El capitán canalla reaccionó luego de las declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, quien cuestionó el arbitraje de Darío Herrera y aseguró que “el fútbol argentino está roto”. La respuesta de Di María no tardó en llegar y rápidamente se volvió viral por el tono directo y las referencias al peso mediático de Buenos Aires dentro del fútbol nacional.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior ”, escribió el campeón del mundo, en una publicación que generó repercusión entre hinchas, periodistas y dirigentes.

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El fuerte mensaje contra las críticas

En el texto, Di María defendió a Rosario Central y rechazó la idea de que el triunfo quedó condicionado por fallos arbitrales. Según planteó, el club rosarino sufrió decisiones polémicas en otras oportunidades sin recibir respaldo mediático ni dirigencial.

“De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada”, expresó el futbolista, quien además cuestionó la reacción de Racing tras la eliminación. “Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”, agregó.

Uno de los puntos más calientes del descargo tuvo relación con el gol anulado a Alejo Véliz durante el segundo tiempo. La jugada se revisó durante varios minutos en el VAR por una supuesta posición adelantada y finalmente el tanto quedó invalidado.

La polémica por el VAR y el gol anulado

Di María puso en duda la transparencia de la revisión y dejó una frase que alimentó todavía más la discusión. “El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad”, publicó.

Las palabras del delantero apuntaron directamente al funcionamiento del videoarbitraje y al criterio utilizado para elegir las imágenes de la jugada. La acción ya generaba controversia desde el final del encuentro y tomó aún más dimensión tras el mensaje del futbolista rosarino.

El ex jugador de Real Madrid y Paris Saint-Germain también vinculó las críticas con el crecimiento de los clubes del Interior dentro del fútbol argentino. En ese sentido, señaló que históricamente existió una desigualdad en la cobertura mediática.

“El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, escribió. Y sumó: “El Interior crece y eso duele. Eso incomoda y molesta”.

El cruce con dirigentes

El mensaje de Di María también incluyó una crítica hacia algunos dirigentes que impulsan cambios dentro del fútbol argentino. Sin nombrarlos, lanzó una frase filosa: “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”.

Además, relacionó las críticas actuales con el regreso de figuras internacionales al campeonato local. “Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que digan que el fútbol está manchado?”, escribió.

La publicación cerró con otra frase contundente: “El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”.

Durante el partido, el clima ya mostraba señales de tensión. Tras asistir a Gastón Ávila en el gol del empate, Di María celebró de manera efusiva frente al juez de línea Pablo Acevedo, luego de varios cruces verbales que mantuvo durante el encuentro.

Central ya piensa en River

Con la clasificación asegurada, Rosario Central enfrentará a River Plate este sábado en el Estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026.

El cruce entre dos de los equipos más fuertes del campeonato llega en medio de un clima caliente, marcado por las discusiones arbitrales y el fuerte descargo de una de las máximas figuras del fútbol argentino.