El jujeño Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

El jujeño Matías Clapier correrá este fin de semana en la carrera del Car Show Santafesino que se concretará en el circuito de San Nicolás. Compartirá dupla con Joaquin Trotti a bordo de un Chevrolet Corsa en la Clase 2 .

Considerada la categoría más federal y convocante del automovilismo del interior, este sábado 16 y el domingo 17 de mayo se hará el Gran Premio Asociación Argentina de Volantes , carrera especial con pilotos invitados, y tercera fecha del campeonato 2026.

Con una grilla que promete paridad, alto nivel competitivo y parques automotores numerosos en cada divisional, la edición 2026 promete un alto espectáculo del automovilismo nacional con la presencia de un jujeño .

Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

Qué dijo Matías Clapier

“Estoy contento de participar de esta carrera de invitados, hay muchos pilotos de renombre y muy buenos, es una linda competencia para medirse y seguir estando en funcionamiento de cara a nuestras próximas citas en el Turismo Pista”, le dijo a Zona Virtual.

“Agradecido con Joaquín Trotti y su Equipo el Bornia Competición, esperamos tener un muy buen fin de semana y sumar la mayor cantidad de puntos para nuestro piloto titular”, comentó el piloto jujeño a horas de su viaje a Santa Fe.

“La idea es disfrutar del fin de semana, pasarla bien y vamos a estar en la pelea por la carrera, vamos a darlo todo siempre”, acotó y le agradeció a Trotti, a su equipo y “a toda la gente que me acompaña: mi mujer, mi familia, mi papá, mis amigos y toda la gente de Jujuy”.

Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

Clapier partirá el jueves a San Nicolás de los Arroyos, para el viernes junto a su coequiper probar el auto para la competencia del fin de semana que se podrá disfrutar por la pantalla de El Cuatro a través de la TV Pública nacional.