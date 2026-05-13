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13 de mayo de 2026 - 17:56
Deportes.

El jujeño Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

El piloto jujeño Matías Clapier se suma al Car Show Santafesino como piloto invitado, compartiendo butaca en la Clase 2 con Joaquín Trotti.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
MatíasClapier correrá en el Car Show Santafesino

Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

El jujeño Matías Clapier correrá este fin de semana en la carrera del Car Show Santafesino que se concretará en el circuito de San Nicolás. Compartirá dupla con Joaquin Trotti a bordo de un Chevrolet Corsa en la Clase 2.

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Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino
Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

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Qué dijo Matías Clapier

“Estoy contento de participar de esta carrera de invitados, hay muchos pilotos de renombre y muy buenos, es una linda competencia para medirse y seguir estando en funcionamiento de cara a nuestras próximas citas en el Turismo Pista”, le dijo a Zona Virtual.

“Agradecido con Joaquín Trotti y su Equipo el Bornia Competición, esperamos tener un muy buen fin de semana y sumar la mayor cantidad de puntos para nuestro piloto titular”, comentó el piloto jujeño a horas de su viaje a Santa Fe.

“La idea es disfrutar del fin de semana, pasarla bien y vamos a estar en la pelea por la carrera, vamos a darlo todo siempre”, acotó y le agradeció a Trotti, a su equipo y “a toda la gente que me acompaña: mi mujer, mi familia, mi papá, mis amigos y toda la gente de Jujuy”.

Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino
Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

Matías Clapier correrá en el Car Show Santafesino

Clapier partirá el jueves a San Nicolás de los Arroyos, para el viernes junto a su coequiper probar el auto para la competencia del fin de semana que se podrá disfrutar por la pantalla de El Cuatro a través de la TV Pública nacional.

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