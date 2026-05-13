"Representar a Jujuy es muy lindo": Tamara López brilló en el Raid de los Andes

La corredora jujeña Tamara López se quedó con el primer puesto del Raid de los Andes , una de las competencias de trail running más importantes del norte argentino que se desarrolló entre Salinas Grandes y Purmamarca y reunió a atletas nacionales e internacionales.

Sociedad. Un corredor sobrevivió a un paro cardíaco, relató su angustiante experiencia y fue viral

En diálogo con TodoJujuy , la atleta destacó el esfuerzo detrás de cada carrera, habló sobre la exigencia de competir en altura y celebró haber podido representar a la provincia en un evento que convocó a corredores de distintos países.

Tamara contó que detrás de cada competencia existe una preparación física muy exigente que combina entrenamiento, gimnasio, alimentación y descanso. “Dependiendo de las cargas o descargas, estoy sumando entre 60 y 120 kilómetros semanales”, explicó la corredora jujeña.

Además, detalló que complementa sus entrenamientos con gimnasio y stretching. “Siento un complemento, no tan solo es correr, sino que está acompañado de muchas cosas más”, sostuvo.

Con apenas 29 años, Tamara ya se consolidó como una de las referentes del trail running en Jujuy y volvió a demostrarlo en una competencia que tuvo escenarios únicos de la provincia.

Cómo fue el Raid de los Andes entre Salinas Grandes y Purmamarca

La competencia se disputó en dos etapas. La primera tuvo lugar en Salinas Grandes, mientras que la segunda unió Tumbaya con Purmamarca. Sobre su desempeño, Tamara explicó: “En la primera etapa hice un total de 57 minutos y pude sacar una ventaja de 20 segundos a la segunda”.

Ya en la segunda jornada, logró ampliar aún más la diferencia. “Hice dos horas 28 y ahí pude sacar una amplia diferencia porque ya estaba más cómoda en mi terreno”, comentó.

La jujeña se quedó con el primer puesto en ambas etapas y celebró especialmente haber podido ganar en una competencia que reunió corredores de distintos puntos del país y del extranjero.

Tamara Lopez - Corredora de Jujuy (1)

“Trato de no mirar contra quién compito”

Más allá de los resultados, Tamara destacó que intenta enfocarse más en su rendimiento personal que en sus rivales. “Eso es muy subjetivo porque uno puede ser el mejor del mundo y no estar en su mejor condición ese día”, reflexionó.

Y agregó: “Trato de no mirar con quién compito. Prefiero tomarlo más personal e ir a buscar mi mejor versión”.

La atleta también dejó un mensaje sobre la importancia de la preparación mental en este tipo de carreras, donde las condiciones físicas y climáticas pueden cambiar constantemente.

La altura, una ventaja para los corredores jujeños

Uno de los puntos centrales de la competencia fue la exigencia de correr en altura, algo que suele afectar a quienes llegan desde otras provincias o países.

Tamara reconoció que ser local puede representar una ventaja, aunque aclaró que el entrenamiento sigue siendo fundamental. “Uno como local corre con un poco de ventaja, pero no hay que dejar de lado que hay un entrenamiento detrás”, señaló.

Además, recordó que muchos corredores tuvieron dificultades para aclimatarse antes de largar. “Había gente de afuera a la que le costaba incluso poder largar la carrera”, contó. En su caso, explicó que logra estabilizarse rápidamente una vez que llega a zonas de mayor altura. “Llego arriba y me aclimato rápido”, afirmó.

Embed - "Representar a Jujuy es muy lindo": Tamara López brilló en el Raid de los Andes

El impacto turístico y deportivo del Raid de los Andes

La corredora también resaltó el movimiento turístico y deportivo que generó la competencia en Jujuy, especialmente en Purmamarca. “Purmamarca no se podía estar de la cantidad de corredores que había”, relató.

Según explicó, participaron atletas de Buenos Aires, Uruguay, Brasil y otras regiones que quedaron impactados por los paisajes jujeños. “Creo que la gente viene por lo que tenemos como paisaje acá en la provincia”, indicó.

Finalmente, Tamara expresó su orgullo por haber representado a Jujuy en una carrera de semejante nivel: “Como jujeña, poder quedarme con el primer puesto y representar a Jujuy es muy lindo”.

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Los próximos desafíos de Tamara López

Luego de este gran resultado, la corredora ya tiene nuevos objetivos en agenda. En junio participará del Campeonato Nacional de Kilómetro Vertical, una disciplina diferente dentro del trail running.

“Va a ser una categoría nueva para mí. Son siete kilómetros en los que solamente hay que subir”, explicó a TodoJujuy.

Además, adelantó que también competirá en carreras organizadas en Tumbaya y en el Rally King, donde correrá pruebas de kilómetro vertical y 35 kilómetros. “Trato de salir, conocer otros circuitos y recorrer distintos terrenos para prepararme mejor”, concluyó.