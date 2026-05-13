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13 de mayo de 2026 - 07:06
Historias.

Tiene más de 30 años como enfermera en Jujuy y contó qué es lo más duro y lo más lindo de la profesión

Haydee Way habló con TodoJujuy en el Día Internacional de la Enfermería y recordó su trayectoria, la pandemia y las experiencias que marcaron su vida profesional.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Enfermera

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo, Haydee Way compartió un emotivo testimonio sobre sus más de 30 años de trabajo en el sistema de salud de Jujuy. En diálogo con TodoJujuy, habló sobre las experiencias que marcaron su carrera, el impacto de la pandemia y la vocación que todavía la emociona.

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La enfermera recordó especialmente los difíciles momentos atravesados durante la pandemia de coronavirus, una etapa que describió como “horrible” por las pérdidas humanas y el sufrimiento que atravesó el personal de salud.

“Por mi edad, yo ya tenía más de 60 años y había una ley que decía que los mayores no podíamos trabajar, así que no iba a trabajar. Pero desde mi hogar veía, sentía todo y me comunicaba con mis compañeras”, relató.

Durante la entrevista, Haydee recordó que muchos trabajadores de la salud atravesaron momentos muy difíciles durante el brote de Covid19. Incluso, contó que perdió compañeros cercanos dentro del hospital. “Perdimos un montón de compañeros, mi jefe de sala también. Fue horrible, una tristeza muy grande”, expresó con visible emoción.

A pesar de ese dolor, destacó el compromiso y la entrega de quienes continuaron trabajando en hospitales y centros de salud de toda la provincia. “Que pasen un hermoso día. Esta es una profesión hermosa porque es poder brindar cuidados a personas que lo necesitan”, sostuvo.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)
Enfermería _ Enfermera - Foto ilustrativa

Enfermería _ Enfermera - Foto ilustrativa

“La enfermería es una bendición”

Con la voz quebrada por momentos, Haydee habló sobre lo que significa para ella haber elegido esta profesión y el impacto que tuvo en su vida. “Que amen esta profesión como la amo yo. Es una bendición. Me cambió la vida poder brindar cuidados y dar lo mejor de nosotros para las personas que lo necesitan”, aseguró.

Además, remarcó que el acompañamiento humano es una parte fundamental del trabajo de enfermería, especialmente en los momentos más difíciles para los pacientes.

El servicio de quemados y las historias que nunca olvidó

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando recordó sus años trabajando en el servicio de quemados, donde asistió a pacientes con heridas graves y atravesados por mucho dolor.

“He trabajado mucho tiempo en el servicio de quemados. Cuando ves personas que llegan con heridas tremendas y tenemos que ayudarlas con paciencia y con mucho cariño, eso te causa mucha tristeza”, contó.

Sin embargo, explicó que el agradecimiento de los pacientes es una de las cosas más valiosas que le dejó la profesión. “Uno trata de sacarlos adelante con la palabra y el aliento. Y lo más lindo es cuando se van y te dicen: ‘Gracias por todo lo que nos diste’. Es lo más lindo que hay”, cerró emocionada.

Embed - Haydee Way enfermera TJ

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