SAME 107 Jujuy abre convocatoria para Enfermería y Transporte: requisitos

El SAME 107 Jujuy abre convocatoria para sumar personal en dos áreas clave: Enfermería y Transporte. Buscan reforzar el sistema de emergencias en toda la provincia de Jujuy con perfiles reemplazantes, por lo que publicaron requisitos y correos específicos para enviar la documentación en PDF. Te contamos cómo postular.

SAME 107: convocatoria para Enfermería Según el flyer oficial, la convocatoria apunta a incorporar personal reemplazante de Enfermería con el objetivo de fortalecer el sistema de emergencias en toda la provincia. Entre los requisitos informados figuran:

Matrícula vigente

Título profesional

Analítico

Cursos y certificados relacionados

Hasta 30 años de edad

Disponibilidad horaria

Experiencia laboral en área crítica

Aptitud física En este caso, la documentación debe enviarse en un único archivo PDF al correo: [email protected]. Recomiendan revisar que el archivo incluya todo lo solicitado (título, analítico, constancias y certificados) para evitar demoras en la evaluación.

Transporte: requisitos para postular La segunda búsqueda está dirigida a personal para el área de Transporte, un rol central para la logística del servicio y el trabajo en territorio. Los requisitos publicados son:

Carnet (D4)

Secundario completo

Cursos y certificados relacionados

Hasta 30 años de edad

C.V.

Aptitud física

Disponibilidad horaria

Sujeto a capacitación inherente al área Para esta postulación, la documentación debe enviarse al correo: [email protected]. Desde el mismo anuncio aclaran que la tarea contempla capacitación específica vinculada al sector, además de las condiciones físicas y de disponibilidad que exige el trabajo en emergencias. Qué tener en cuenta antes de enviar la postulación Como suele pasar con este tipo de convocatorias, es clave leer bien el puesto al que se aplica (Enfermería o Transporte) y mandar la información al mail correcto. También ayuda sumar en el CV experiencias previas relacionadas con emergencias, guardias, traslados o áreas críticas, y adjuntar certificados vigentes.

