sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 18:48
SAME 107 Jujuy abre convocatoria para Enfermería y Transporte: requisitos

SAME 107 Jujuy lanzó una convocatoria para sumar reemplazantes en Enfermería y personal de Transporte. Piden requisitos específicos y envío de CV por mail.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
SAME 107 Jujuy abre convocatoria para Enfermería y Transporte: requisitos

SAME 107 Jujuy abre convocatoria para Enfermería y Transporte: requisitos

El SAME 107 Jujuy abre convocatoria para sumar personal en dos áreas clave: Enfermería y Transporte. Buscan reforzar el sistema de emergencias en toda la provincia de Jujuy con perfiles reemplazantes, por lo que publicaron requisitos y correos específicos para enviar la documentación en PDF. Te contamos cómo postular.

SAME 107: convocatoria para Enfermería

Según el flyer oficial, la convocatoria apunta a incorporar personal reemplazante de Enfermería con el objetivo de fortalecer el sistema de emergencias en toda la provincia. Entre los requisitos informados figuran:

  • Matrícula vigente

  • Título profesional

  • Analítico

  • Cursos y certificados relacionados

  • Hasta 30 años de edad

  • Disponibilidad horaria

  • Experiencia laboral en área crítica

  • Aptitud física

En este caso, la documentación debe enviarse en un único archivo PDF al correo: [email protected]. Recomiendan revisar que el archivo incluya todo lo solicitado (título, analítico, constancias y certificados) para evitar demoras en la evaluación.

Transporte: requisitos para postular

La segunda búsqueda está dirigida a personal para el área de Transporte, un rol central para la logística del servicio y el trabajo en territorio. Los requisitos publicados son:

  • Carnet (D4)

  • Secundario completo

  • Cursos y certificados relacionados

  • Hasta 30 años de edad

  • C.V.

  • Aptitud física

  • Disponibilidad horaria

  • Sujeto a capacitación inherente al área

Para esta postulación, la documentación debe enviarse al correo: [email protected]. Desde el mismo anuncio aclaran que la tarea contempla capacitación específica vinculada al sector, además de las condiciones físicas y de disponibilidad que exige el trabajo en emergencias.

Qué tener en cuenta antes de enviar la postulación

Como suele pasar con este tipo de convocatorias, es clave leer bien el puesto al que se aplica (Enfermería o Transporte) y mandar la información al mail correcto. También ayuda sumar en el CV experiencias previas relacionadas con emergencias, guardias, traslados o áreas críticas, y adjuntar certificados vigentes.

