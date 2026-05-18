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18 de mayo de 2026 - 10:15
Jujuy.

Un auto desbarrancó sobre Ruta 2 cerca de Juan Galán

Una mujer conducía el auto en dirección a la capital jujeña por Ruta 2 cuando perdió el control y desbarrancó hacia el río Xibi Xibi.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un auto desbarrancó sobre Ruta 2 cerca de Juan Galán (imagen con IA)&nbsp;

Un auto desbarrancó sobre Ruta 2 cerca de Juan Galán (imagen con IA) 

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Según la información preliminar, el siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando la conductora, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y terminó cayendo hacia el sector del barranco.

La conductora, una mujer de 45 años y sus dos hijos, de 13 y 14 años, resultaron heridos luego de que el auto en el que viajaban desbarrancara sobre la Ruta Provincial N° 2, cerca del camino a Juan Galán.

Bomberos, SAME y personal policial trabajaron en el rescate. Los dos menores fueron trasladados al Hospital Materno Infantil y la mujer al Hospital Pablo Soria, todos con heridas leves y fuera de peligro.

Operativo de rescate en Ruta 2

Tras el hecho, personal policial, equipos de emergencia y organismos de rescate trabajaban en la zona para asistir a los ocupantes del vehículo y retirarlos del lugar.

El operativo se concentró en el sector de la barranca del río Xibi Xibi, donde el auto quedó tras salirse de la calzada. Por el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de las personas que viajaban en el rodado.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

Las primeras actuaciones buscan determinar qué provocó que la conductora perdiera el control del vehículo. Entre los puntos a establecer están las condiciones de circulación, el estado del camino y la mecánica del accidente.

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