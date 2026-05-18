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18 de mayo de 2026 - 11:59
Espectáculos.

La multipremiada "Habitación Macbeth" llega a Jujuy

La reconocida obra protagonizada por Pompeyo Audivert se presentará el jueves 21 de mayo a las 21:30 en San Salvador de Jujuy.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La multipremiada Habitación Macbeth llega a Jujuy.

La multipremiada "Habitación Macbeth" llega a Jujuy.

La aclamada obra teatral “Habitación Macbeth” desembarcará en Jujuy con una única función que promete convocar a los amantes del teatro y la dramaturgia clásica. El espectáculo encabezado por Pompeyo Audivert subirá al escenario del Teatro Mitre el jueves 21 de mayo a las 21:30.

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La propuesta, inspirada en “Macbeth” de William Shakespeare, se consolidó como una de las producciones teatrales argentinas más reconocidas de los últimos años. Desde su estreno en marzo de 2021, la obra recorrió distintos escenarios del país y del exterior con una importante respuesta del público.

La función se desarrollará en el histórico Teatro Mitre, ubicado sobre calle Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma de Autoentrada.

La puesta propone una reinterpretación intensa y contemporánea de la clásica tragedia de Shakespeare. En escena, Pompeyo Audivert asume la actuación y también la dirección de una experiencia teatral centrada en el poder, la ambición y los conflictos humanos.

La obra se caracteriza por un formato escénico minimalista y una fuerte presencia corporal del actor, quien atraviesa distintos personajes y climas dramáticos a lo largo de la función.

Pompeyo Audivert, una de las figuras del teatro argentino

Pompeyo Audivert es uno de los actores y directores más reconocidos de la escena teatral argentina. A lo largo de su carrera participó en obras, películas y producciones televisivas, además de impulsar numerosos proyectos vinculados al teatro independiente.

Con “Habitación Macbeth”, Audivert logró una de las producciones más destacadas de los últimos tiempos dentro del circuito nacional. La obra recibió elogios de la crítica especializada y obtuvo múltiples reconocimientos en festivales y premiaciones teatrales.

La adaptación toma como punto de partida la obra escrita por William Shakespeare, aunque incorpora una mirada escénica contemporánea con un fuerte componente poético y sensorial.

Cómo comprar entradas para “Habitación Macbeth” en Jujuy

Las entradas para la función en Jujuy ya se encuentran a la venta de manera online a través del sitio ventas.autoentrada.com. También pueden adquirirse en la boletería del Teatro Mitre.

El espectáculo se presentará el jueves 21 de mayo a las 21:30 en la sala principal del teatro jujeño, uno de los espacios culturales más tradicionales de la provincia.

Desde la organización recomendaron adquirir los tickets con anticipación debido a la repercusión nacional que alcanzó la obra y al interés que suele generar cada presentación.

Una tragedia clásica con una mirada actual

La historia de Macbeth ocupa un lugar central dentro de las tragedias más conocidas de Shakespeare. La obra aborda temas como la ambición, el crimen, el poder y las consecuencias de las decisiones humanas.

En esta versión teatral, la puesta propone un recorrido intenso y simbólico a través de distintos climas emocionales, apoyados en la actuación física y el trabajo escénico

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