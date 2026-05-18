Cayeron las ventas reales en supermercados de Jujuy

Las ventas reales en supermercados de Jujuy cayeron 10,4% interanual en febrero de 2026 , según el último informe técnico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos . Aunque la facturación total alcanzó casi $27 mil millones , el dato muestra una baja en el volumen de productos vendidos en comparación con el mismo mes del año pasado.

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El informe refleja un escenario de consumo más ajustado: los supermercados facturaron más en términos nominales, pero vendieron menos en términos reales. Es decir, entró más dinero por efecto del aumento de precios, pero la cantidad de mercadería comercializada fue menor.

En febrero de 2026, las ventas a precios corrientes en supermercados de San Salvador de Jujuy alcanzaron los $26.987 millones , lo que representó un aumento nominal del 19% interanual .

Sin embargo, al observar las ventas a precios constantes, que permiten medir el volumen real de productos vendidos descontando el efecto de la inflación, se registró una caída del 10,4% frente a febrero de 2025.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, la baja fue aún más marcada: las ventas reales cayeron 13,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Una leve mejora respecto a enero

A pesar de la caída interanual, el informe de la DiPEC también muestra una señal de leve estabilización mensual. La serie desestacionalizada registró un incremento del 0,7% respecto de enero de 2026.

Ese dato indica que, si bien el consumo sigue por debajo de los niveles del año pasado, febrero mostró una pequeña mejora frente al mes anterior.

En la comparación mensual, Jujuy tuvo una baja del 3,7%, menos pronunciada que la registrada en la región NOA, donde la caída fue del 4,2%, y que el total del país, que marcó una baja del 5,3%.

Ticket promedio y cantidad de operaciones

Durante febrero, los supermercados de Jujuy registraron 804.711 operaciones de compra.

El ticket promedio fue de $33.536,8, lo que marca el gasto medio por cada operación realizada en los comercios relevados.

Este dato permite observar no solo cuánto se facturó en total, sino también cómo se distribuyó el consumo entre las compras realizadas por los jujeños durante el mes.

Los precios empujaron la facturación

La diferencia entre la suba nominal y la caída real muestra el impacto de los precios. Mientras la facturación creció 19% interanual, el volumen físico de ventas bajó 10,4%.

Esto significa que el aumento de la facturación no estuvo explicado por una mayor cantidad de productos vendidos, sino principalmente por el incremento de los precios.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales se destacaron Carnes, con una suba del 35%; Verdulería y frutería, con 26%; y Artículos de limpieza y perfumería, con 22%.

Qué compran más los jujeños

Según la composición porcentual de las ventas totales, el rubro con mayor participación en supermercados de Jujuy fue Almacén, que representó el 25,5% del total.

Luego se ubicaron Artículos de limpieza y perfumería, con el 21,8% de la facturación; Carnes, con el 18,9%; Bebidas, con el 15,5%; y Lácteos, con el 9,3%.

En el otro extremo, los rubros con menor participación fueron Alimentos preparados y rotisería, con apenas 0,4%, e Indumentaria y textiles, con 0,8%.

Un consumo más medido

El informe deja una foto clara del consumo en Jujuy durante febrero: los hogares siguieron comprando productos básicos, pero con menor volumen real que el año anterior.

La concentración del gasto en almacén, limpieza, perfumería, carnes, bebidas y lácteos muestra que las compras estuvieron orientadas principalmente a necesidades cotidianas. En cambio, los rubros menos esenciales tuvieron una participación muy baja dentro del total.

Datos principales

• Facturación: $26.987 millones

• Caída real interanual: 10,4%

• Caída acumulada del primer bimestre: 13,3%

• Ticket promedio: $33.536,8

• Operaciones registradas: 804.711

• Suba nominal de facturación: 19%