Llega la Semana de los Museos y en el Parque Botánico habrá actividades gratuitas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de la “Semana de los Museos en el Parque Botánico Municipal ”, una propuesta gratuita que se desarrollará del 18 al 23 de mayo con actividades abiertas a toda la comunidad.

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La iniciativa incluirá charlas, caminatas guiadas y encuentros ambientales destinados a promover el conocimiento, la conservación y la valoración del patrimonio natural.

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel” se sumará a la Semana de los Museos con una programación especial orientada a vecinos, estudiantes y visitantes.

Desde la organización destacaron que el espacio funciona como un “museo vivo”, donde conviven el aprendizaje, la investigación científica y el disfrute comunitario.

Además, remarcaron que estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el entorno natural a través de experiencias educativas y recreativas.

Charlas, caminatas y actividades ambientales

Durante toda la semana habrá distintas propuestas relacionadas con la biodiversidad, los ecosistemas y la conservación ambiental.

Entre las actividades previstas se encuentran charlas temáticas, recorridos interpretativos y caminatas guiadas por especialistas, quienes acompañarán a los participantes en el descubrimiento de la flora y fauna del lugar.

El cronograma comenzará el 18 de mayo con la charla “El museo vivo que habitamos”, a cargo del técnico agrónomo Pablo Farfán.

Cronograma destacado

Las actividades principales serán:

18 de mayo: charla “El museo vivo que habitamos” – 18 horas.

charla “El museo vivo que habitamos” – 18 horas. 19 de mayo: charla y caminata “Hongos en el Botánico” – 15 horas.

charla y caminata “Hongos en el Botánico” – 15 horas. 20 de mayo: charla “Ríos vivos” – 18.30 horas.

charla “Ríos vivos” – 18.30 horas. 22 de mayo: caminata nocturna “Un legado que respira” – 18.30 horas.

Cómo participar

Desde el municipio informaron que todas las actividades serán gratuitas, aunque contarán con cupos limitados.

Por ese motivo, los interesados deberán realizar una inscripción previa comunicándose al teléfono 3884037073.

Además, algunas propuestas estarán destinadas exclusivamente a grupos invitados.