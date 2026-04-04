Inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal: cuándo y cómo participar

Este sábado inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal
El Parque Botánico Municipal dará inicio este sábado a una nueva edición del Club Ambiental “Yungueritos”, una iniciativa educativa destinada a niñas y niños de entre 7 y 11 años. La propuesta busca fomentar el vínculo con la naturaleza a través de experiencias participativas, lúdicas y de aprendizaje en contacto directo con el entorno.
El lanzamiento se llevará a cabo de 9:00 a 12:00 horas, comenzando en el Salón de Conferencias del Parque Botánico Municipal “Barón Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales, para luego continuar con actividades en las caminerías del predio.
Aprender jugando y explorando
El Club Ambiental “Yungueritos” se presenta como un espacio pensado para acercar a las infancias al conocimiento del ambiente. A lo largo del ciclo se abordarán temáticas vinculadas a la flora, la fauna y el cuidado de los ecosistemas, promoviendo valores como la responsabilidad ambiental, el trabajo en equipo y el respeto por la biodiversidad.
Primera actividad: conocer el parque
Durante la jornada inaugural, la temática será “Conociendo el Parque Botánico”. La propuesta invita a recorrer los senderos del área protegida, descubrir su riqueza natural y comenzar a reconocer la diversidad de especies que habitan el lugar.
Un espacio para crear conciencia desde temprana edad
A través de juegos, dinámicas grupales y actividades al aire libre, el ciclo 2026 del Club “Yungueritos” se consolida como un espacio de encuentro donde niñas y niños pueden aprender, compartir experiencias significativas y fortalecer su compromiso con el cuidado del ambiente desde temprana edad.