Inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal: cuándo y cómo participar

Este sábado inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal

El Parque Botánico Municipal dará inicio este sábado a una nueva edición del Club Ambiental “Yungueritos”, una iniciativa educativa destinada a niñas y niños de entre 7 y 11 años. La propuesta busca fomentar el vínculo con la naturaleza a través de experiencias participativas, lúdicas y de aprendizaje en contacto directo con el entorno.

Este sábado inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal Este sábado inicia el "Club Yungueritos" en el Parque Botánico municipal Jornada de apertura en Los Perales El lanzamiento se llevará a cabo de 9:00 a 12:00 horas, comenzando en el Salón de Conferencias del Parque Botánico Municipal “Barón Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales, para luego continuar con actividades en las caminerías del predio.

Aprender jugando y explorando El Club Ambiental “Yungueritos” se presenta como un espacio pensado para acercar a las infancias al conocimiento del ambiente. A lo largo del ciclo se abordarán temáticas vinculadas a la flora, la fauna y el cuidado de los ecosistemas, promoviendo valores como la responsabilidad ambiental, el trabajo en equipo y el respeto por la biodiversidad.

Primera actividad: conocer el parque Durante la jornada inaugural, la temática será “Conociendo el Parque Botánico”. La propuesta invita a recorrer los senderos del área protegida, descubrir su riqueza natural y comenzar a reconocer la diversidad de especies que habitan el lugar.

Un espacio para crear conciencia desde temprana edad A través de juegos, dinámicas grupales y actividades al aire libre, el ciclo 2026 del Club “Yungueritos” se consolida como un espacio de encuentro donde niñas y niños pueden aprender, compartir experiencias significativas y fortalecer su compromiso con el cuidado del ambiente desde temprana edad.

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