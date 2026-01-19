El Parque Botánico Municipal no abrirá los lunes para tareas de cuidado y preservación ambiental El Parque Botánico Municipal no abrirá los lunes para tareas de cuidado y preservación ambiental

El Parque Botánico Municipal de San Salvador de Jujuy, uno de los espacios naturales más elegidos para pasar jornadas al aire libre durante las vacaciones, permanecerá cerrado al público todos los lunes. La medida busca priorizar el cuidado del ambiente, la seguridad de los visitantes y la preservación del área protegida.

Desde el municipio explicaron que el cierre semanal permitirá realizar tareas de mantenimiento y acondicionamiento de senderos, fundamentales para evitar accidentes y garantizar una experiencia segura para quienes recorren el parque. Además, este día sin visitantes ayudará a prevenir la erosión del suelo y a favorecer la regeneración natural del ecosistema, protegiendo la flora y fauna del lugar.

La decisión se enmarca en criterios de manejo responsable y uso sustentable, con el objetivo de conservar el parque a largo plazo y equilibrar el disfrute público con la protección del entorno natural. Si bien la medida fue establecida mediante una resolución municipal, desde el área destacaron que lo central es cuidar este espacio verde, especialmente en épocas de alta concurrencia.

Días y horarios de apertura del Parque Botánico El Parque Botánico estará abierto de martes a domingo , en el horario de 8 a 17 horas .

, en el horario de . El ingreso se realiza únicamente con turno previo, que debe solicitarse vía WhatsApp al 388 403-7073. Parque Botánico El ingreso es GRATUITO para jubilados, personas con discapacidad (más acompañante), niños de 0 a 5 años y municipales. Se debe presentar la certificación que acredite la condición nombrada. Qué se puede encontrar en el Parque Botánico El Parque Botánico Municipal es un lugar ideal para disfrutar en familia o con amigos. Quienes lo visitan pueden recorrer:

Senderos interpretativos rodeados de vegetación nativa

Espacios para caminatas y contacto con la naturaleza

Áreas destinadas a la educación ambiental

Sectores de observación de flora y biodiversidad local El Parque Botánico, una de las áreas verdes más visitadas de la capital, puede recorrerse a pie y cuenta con un espacio para dejar bicicletas. Está ubicado a unos 30 minutos del centro, cruzando el Puente, y se puede acceder en colectivo mediante la línea Unión Bus N° 18, que llega hasta la Plaza Reyes Magos, a pocos metros del ingreso.

