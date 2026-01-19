lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 11:07
San Salvador de Jujuy.

El Parque Botánico Municipal no abrirá los lunes para tareas de cuidado y preservación ambiental

El espacio verde de San Salvador de Jujuy modificó sus días de atención, permaneciendo cerrado los lunes para mantenimiento y conservación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Parque Botánico Municipal de San Salvador de Jujuy, uno de los espacios naturales más elegidos para pasar jornadas al aire libre durante las vacaciones, permanecerá cerrado al público todos los lunes. La medida busca priorizar el cuidado del ambiente, la seguridad de los visitantes y la preservación del área protegida.

Desde el municipio explicaron que el cierre semanal permitirá realizar tareas de mantenimiento y acondicionamiento de senderos, fundamentales para evitar accidentes y garantizar una experiencia segura para quienes recorren el parque. Además, este día sin visitantes ayudará a prevenir la erosión del suelo y a favorecer la regeneración natural del ecosistema, protegiendo la flora y fauna del lugar.

La decisión se enmarca en criterios de manejo responsable y uso sustentable, con el objetivo de conservar el parque a largo plazo y equilibrar el disfrute público con la protección del entorno natural. Si bien la medida fue establecida mediante una resolución municipal, desde el área destacaron que lo central es cuidar este espacio verde, especialmente en épocas de alta concurrencia.

Parque Botánico Municipal
Días y horarios de apertura del Parque Botánico

  • El Parque Botánico estará abierto de martes a domingo, en el horario de 8 a 17 horas.
  • El ingreso se realiza únicamente con turno previo, que debe solicitarse vía WhatsApp al 388 403-7073.
Parque Botánico
El ingreso es GRATUITO para jubilados, personas con discapacidad (m&aacute;s acompa&ntilde;ante), ni&ntilde;os de 0 a 5 a&ntilde;os y municipales. Se debe presentar la certificaci&oacute;n que acredite la condici&oacute;n nombrada.

El ingreso es GRATUITO para jubilados, personas con discapacidad (más acompañante), niños de 0 a 5 años y municipales. Se debe presentar la certificación que acredite la condición nombrada.

Qué se puede encontrar en el Parque Botánico

El Parque Botánico Municipal es un lugar ideal para disfrutar en familia o con amigos. Quienes lo visitan pueden recorrer:

  • Senderos interpretativos rodeados de vegetación nativa

  • Espacios para caminatas y contacto con la naturaleza

  • Áreas destinadas a la educación ambiental

  • Sectores de observación de flora y biodiversidad local

El Parque Botánico, una de las áreas verdes más visitadas de la capital, puede recorrerse a pie y cuenta con un espacio para dejar bicicletas. Está ubicado a unos 30 minutos del centro, cruzando el Puente, y se puede acceder en colectivo mediante la línea Unión Bus N° 18, que llega hasta la Plaza Reyes Magos, a pocos metros del ingreso.

