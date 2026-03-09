lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 13:02
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Estiman que en el transcurso de esta semana impactará un nuevo aumento en el precio de la carne en la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El bolsillo de los jujeños podría sufrir un nuevo golpe esta semana. Carniceros de San Salvador de Jujuy estiman que el precio de la carne volverá a aumentar, y uno de los cortes más afectados sería el asado. Según explicó Antonio Vilte, carnicero de Alto Comedero, el kilo podría registrar un incremento cercano al 30% en los próximos días.

Cuánto cuesta hoy el asado y cuánto podría valer

Actualmente, el kilo de asado se comercializa entre $19.500 y $20.000. Sin embargo, Vilte anticipó que el ajuste podría llevarlo a $25.000 o incluso $26.000, lo que implicaría un incremento del 30% aproximadamente. “Sabemos que va a subir todo por la nafta y por los aumentos en general, así que puede llegar hasta los 25 mil o 26 mil pesos”, comentó.

El carnicero detalló que este incremento impactará sobre cortes como costilla variada, palomita y crespita, que hoy rondan los $20.000. En tanto, la costilla de pecho y otros cortes del medio se encuentran a $19.500, aunque la diferencia es mínima respecto a los cortes de mayor calidad. “Por 500 pesos más, conviene llevar algo mejor”, señaló.

Bajó notablemente el consumo y la venta de carne en Jujuy

Cuánto cuesta hacer un asado para cuatro personas

Según el cálculo habitual, se estima medio kilo de carne por persona. De esa forma, un asado para cuatro personas requiere aproximadamente dos kilos, lo que hoy representa un gasto cercano a $40.000, sin incluir acompañamientos como papa, pan o ensaladas.

Vilte reconoció que la gente sigue consumiendo carne para asado, aunque con menos frecuencia: “La gente lleva para asado, pero no como antes”.

Embed - La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30%

Cuándo se aplicaría el aumento en Jujuy

El carnicero sostuvo que el aumento podría comenzar a impactar entre viernes y sábado, cuando se renuevan los precios en la mayoría de los comercios del rubro.

