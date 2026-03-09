Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

Con apenas 12 años, Renata Rojas , una joven de Jujuy que practica taekwondo , comenzó a transitar un exigente camino dentro del alto rendimiento deportivo. La atleta participa actualmente en un proceso de selectivos nacionales que podrían abrirle la puerta a integrar la selección y competir a nivel internacional.

La oportunidad surgió luego de que integrantes de la federación observaran su desempeño deportivo y la convocaran a participar de distintas instancias de evaluación. Desde entonces, la joven se prepara para afrontar un calendario de competencias que se desarrollará en distintas provincias del país.

El primer selectivo ya se realizó y dejó un balance muy positivo para la deportista jujeña y su equipo de trabajo.

El entrenador de la joven, Andrés Villaba , explicó que el proceso comenzó con la intención de que Renata empiece a competir a nivel internacional dentro del taekwondo.

Según indicó, en el primer selectivo la deportista tuvo un desempeño muy destacado, lo que generó buenas expectativas para las próximas etapas del proceso.

Villaba señaló que desde la organización destacaron su actuación y que existen posibilidades concretas de avanzar en la selección si mantiene su nivel en las próximas competencias.

Próximos selectivos en distintas provincias

El camino hacia la selección nacional contempla varias instancias a lo largo del año.

El segundo selectivo se realizará el 26 de abril en Córdoba, mientras que luego habrá otra instancia en Misiones y una última competencia prevista para el mes de julio en Buenos Aires.

Estas primeras etapas tienen como objetivo definir la conformación de los equipos que representarán al país en futuras competencias.

La etapa individual será la más exigente

Luego de los selectivos por equipos, el proceso continuará con instancias individuales que se desarrollarán entre noviembre y diciembre.

En esa etapa, cada deportista deberá demostrar su rendimiento de manera individual para intentar asegurar un lugar dentro de la selección.

Posteriormente se realizarán nuevas evaluaciones entre febrero y marzo del año siguiente, donde finalmente se definirá quiénes integrarán el equipo nacional con proyección internacional.

Entrenamiento intenso y preparación física

Para afrontar este desafío deportivo, Renata mantiene una rutina de entrenamiento exigente dentro del taekwondo.

La joven entrena entre cuatro y cinco horas por día, de lunes a sábado. Además del trabajo técnico, cuenta con el acompañamiento de un equipo de profesionales que incluye nutricionista y preparador físico.

El objetivo de este trabajo integral es mejorar su rendimiento y sostener el nivel competitivo que requiere el proceso de selección.

El sacrificio detrás del sueño deportivo

El camino hacia el alto rendimiento también implica sacrificios para la joven deportista jujeña.

Renata contó que muchas veces debe priorizar los entrenamientos por sobre actividades con amigos o salidas propias de su edad. Además, sigue una dieta específica que le permite recuperarse físicamente y mantener el peso adecuado para competir.

A pesar de la exigencia deportiva, la atleta continúa con sus estudios y organiza su tiempo para cumplir con las tareas escolares luego de cada jornada de entrenamiento.

Un ejemplo para otros jóvenes deportistas

El entrenador Andrés Villaba señaló que el proceso que atraviesa Renata también representa una motivación para otros jóvenes que entrenan en la misma escuela de taekwondo.

El hecho de que una deportista del grupo participe en selectivos nacionales abre una puerta y demuestra que, con trabajo y disciplina, es posible aspirar a competir en niveles cada vez más altos dentro del deporte.