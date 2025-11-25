Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

La Policía de Jujuy tuvo una actuación sobresaliente en el Primer Torneo Internacional Policial y de Fuerzas de Seguridad de Taekwon-Do ITF Oficial, realizado en Tucumán. La delegación jujeña no sólo dijo presente, sino que se quedó con el primer lugar de la competencia, con una protagonista nítida: la Agente Silvestre Brisa Melisa, flamante campeona internacional.

La representación de la fuerza estuvo integrada por la Cabo 1 Ibañez Cristina Salomé, la Agente Ibañez Milagro Judith y la Agente Silvestre Brisa Melisa, quienes compitieron en distintas modalidades y categorías del certamen. El torneo reunió a efectivos policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, en un marco de intercambio deportivo y profesional bajo el reglamento oficial de la ITF.

En las pruebas individuales, la actuación de Silvestre fue contundente. La atleta jujeña obtuvo el primer puesto en TUL (formas) y también en Combate, adjudicándose dos medallas de oro y confirmando su nivel técnico en ambas especialidades. Sus resultados la posicionaron como una de las figuras más destacadas del torneo.

El éxito se completó en las pruebas por equipo. En las competencias de TUL y Combate por conjuntos, las jujeñas Agente Ibañez Milagro Judith y Agente Silvestre Brisa Melisa, junto a Mierez Brenda, representante de Misiones, alcanzaron nuevamente el primer lugar, sumando otras dos medallas de oro y la Copa de campeonas en ambas modalidades. En total, Silvestre regresó a la provincia con cuatro medallas doradas.

Agente Silvestre Brisa Melisa primer puesto en TUL

primer puesto en Combate

Copa de campeonas

