Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

La representación de la fuerza estuvo integrada por la Cabo 1 Ibañez Cristina Salomé, la Agente Ibañez Milagro Judith y la Agente Silvestre Brisa Melisa, quienes compitieron en distintas modalidades y categorías del certamen. El torneo reunió a efectivos policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, en un marco de intercambio deportivo y profesional bajo el reglamento oficial de la ITF.
En las pruebas individuales, la actuación de Silvestre fue contundente. La atleta jujeña obtuvo el primer puesto en TUL (formas) y también en Combate, adjudicándose dos medallas de oro y confirmando su nivel técnico en ambas especialidades. Sus resultados la posicionaron como una de las figuras más destacadas del torneo.
Policía de Jujuy gana el primer lugar en el torneo internacional de Taekwon-Do
El éxito se completó en las pruebas por equipo. En las competencias de TUL y Combate por conjuntos, las jujeñas Agente Ibañez Milagro Judith y Agente Silvestre Brisa Melisa, junto a Mierez Brenda, representante de Misiones, alcanzaron nuevamente el primer lugar, sumando otras dos medallas de oro y la Copa de campeonas en ambas modalidades. En total, Silvestre regresó a la provincia con cuatro medallas doradas.