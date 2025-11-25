martes 25 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de noviembre de 2025 - 13:20
Deportes.

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

La joven jujeña se quedó con el primer lugar en el torneo internacional policial de Taekwondo ITF en Tucumán, con cuatro oros de la agente Brisa Silvestre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Lee además
Con 16 años quedó seleccionada en Newells Old Boys.
¡Felicidades!

La jujeña Dulce Martínez quedó seleccionada para jugar en Newell's Old Boys
Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown
Ciudad Cultural.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

La representación de la fuerza estuvo integrada por la Cabo 1 Ibañez Cristina Salomé, la Agente Ibañez Milagro Judith y la Agente Silvestre Brisa Melisa, quienes compitieron en distintas modalidades y categorías del certamen. El torneo reunió a efectivos policiales y de seguridad de diferentes jurisdicciones, en un marco de intercambio deportivo y profesional bajo el reglamento oficial de la ITF.

En las pruebas individuales, la actuación de Silvestre fue contundente. La atleta jujeña obtuvo el primer puesto en TUL (formas) y también en Combate, adjudicándose dos medallas de oro y confirmando su nivel técnico en ambas especialidades. Sus resultados la posicionaron como una de las figuras más destacadas del torneo.

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do
Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwon-Do

Policía de Jujuy gana el primer lugar en el torneo internacional de Taekwon-Do

El éxito se completó en las pruebas por equipo. En las competencias de TUL y Combate por conjuntos, las jujeñas Agente Ibañez Milagro Judith y Agente Silvestre Brisa Melisa, junto a Mierez Brenda, representante de Misiones, alcanzaron nuevamente el primer lugar, sumando otras dos medallas de oro y la Copa de campeonas en ambas modalidades. En total, Silvestre regresó a la provincia con cuatro medallas doradas.

Agente Silvestre Brisa Melisa

  • primer puesto en TUL
  • primer puesto en Combate
  • Copa de campeonas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La jujeña Dulce Martínez quedó seleccionada para jugar en Newell's Old Boys

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

"No terminamos de cerrar el duelo": familias de víctimas viales reclaman justicia y audiencias sin demoras

Torneo Internacional de fútbol infantil en Abra Pampa

Cómo conseguir las entradas para el Moscow State Ballet en Jujuy: paso a paso

Lo que se lee ahora
Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

La Quiaca (Imagen ilustrativa)
Conmoción.

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Aguinaldo.
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel