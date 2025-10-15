miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 17:42
Pasión.

El jujeño campeón del mundo que disfruta la docencia: "Transmitir lo que aprendí"

Álvaro Esslinger se consagró campeón del mundo de taekwondo, pero su otra pasión es enseñarle a los niños.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El jujeño campeón del mundo que disfruta la docencia

El jujeño campeón del mundo que disfruta la docencia

El jujeño Álvaro Esslinger (V Dan) alcanzó la gloria al consagrarse campeón del mundo en la categoría de 36 a 45 años en el World Championship ITF Unión Open 2025 de taekwondo, que se realizó este mes en Buenos Aires. Su pasión es poder enseñarle a los chicos.

“Comencé cuando yo era chico, tenía 10 años y empecé a entrenar”, contó en Arriba Jujuy, y confesó que el primer día fue especial. “Mucho miedo, mucha incertidumbre. Una vez que cumplí mi primera semana de entrenamiento, me encantó”.

Aclaró que no hace taekwondo de manera profesional. “Para mí es un hobby, una pasión”, y destacó que en el 2008 comenzó a dictar clases. Hoy es líder y referente de la escuela Do Jang Esslinger, que funciona en el Club Ex Aromos del barrio Bajo La Viña, donde entrena y forma a deportistas.

Álvaro Esslinger

“Empecé con un grupo pequeño de chicos y cada vez me fue gustando más la parte de la docencia, el transmitir lo que uno aprendió, lo que uno recibía también de sus instructoras, de sus maestros, de los viajes, de las experiencias, transmitirle eso que te daba y lo que generaba en mí”, dijo.

El campeón del mundo

Dijo que nunca pensó en ser campeón del mundo. “Era viajar, hacer la experiencia de un campeonato mundial, que era la que me faltaba personalmente, para poder transmitir también esa experiencia de vivir un mundial a los chicos”.

Sobre la final ganada a otro argentino, dijo que fue “muy cerrada, muy técnica, muy pensada”, dijo sobre los dos rounds que protagonizaron con su compatriota. “Terminamos empatados, fuimos al desempate y terminamos empatados de nuevo, así que fuimos a la muerte súbita, donde terminé ganando por el punto de oro”.

Dijo que el título y la medalla es algo especial. “Soy consciente y sé lo que me costó. Estuve trabajando muchísimo tiempo. La verdad que sí me lo dedico a mí por todo lo que dejé de lado para entrenar, para prepararme. Y a mi familia, a mi señora, a mi hija, a mi vieja, a mis hermanos. Todo lo que hicieron y por el apoyo”.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Marcó que el momento más emocionante fue el regreso a Jujuy cuando vio a su familia, sobre todo a su pequeña hija. “El día antes de que me vaya ya estaba triste, estaba llorando. Me terminó escribiendo una cartita antes de viajar y la puso en la valija”, recordó entre lágrimas.

“La verdad que el mensaje que me dio era increíble. Dice ´papá, sos el mejor, espero que ganes el mundial´, y aseguró que ella “es lo mejor que me pasó en la vida, y que también haya venido de la mano con esto, es increíble también”.

Su vida y el taekwondo

Sobre este deporte, dijo que te enseña a ser mejor persona cada día, creo que es el logro más grande. No comparándose con otros, con otras escuelas, con otras líneas, federaciones, con otras artes marciales, sino siempre tratando de ser mejor cada día con uno mismo”.

Álvaro Esslinger se consagró campeón del mundo de taekwondo
Álvaro Esslinger se consagró campeón del mundo de taekwondo

Álvaro Esslinger se consagró campeón del mundo de taekwondo

Subrayó que el deporte busca poder superarse. “Siempre les decimos a los chicos en la clase que los principios del taekwondo traten de aplicarlos en la vida, que eso los va a ayudar mucho, que tenemos la experiencia, nosotros tratamos de hacerlo, y la verdad que nos dio muy buenos resultados a nivel personal, pero también anímico, moral y cultural”. Álvaro tiene en su escuela a niños de 3 a 7 años.

