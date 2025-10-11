En el segundo día del World Championship ITF Unión Open 2025, que se lleva a cabo del 9 al 12 de octubre en el Microestadio de Argentinos Juniors, el jujeño Sabumnim Álvaro Esslinger (V Dan) alcanzó la gloria al consagrarse campeón del mundo en la categoría de 36 a 45 años. Este importante certamen Reunión a los mejores competidores internacionales, y Esslinger destacó representando con orgullo a la Argentina.
Este triunfo no solo representa un reconocimiento personal para Esslinger, sino que también impulsa la visibilidad y el prestigio del Taekwon-Do ITF en la provincia de Jujuy que viene de brillar con la organización del Torneo Argentino y la presencia de la Selección en San Salvador. Su disciplina y entrega evidencian la calidad del entrenamiento local y el potencial que poseen los atletas jujeños en escenarios mundiales.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T090104.244
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Además, Álvaro Esslinger es líder y referente de la escuela Do Jang Esslinger, que funciona en el Club Ex Aromos del barrio Bajo La Viña. Allí, se entrenan y forman numerosos practicantes de este arte marcial, fomentando la técnica, la cultura y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones.
Un impulso para el Taekwon-Do en Jujuy
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T090917.648
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
El título mundial obtenido por Esslinger constituye un impulso significativo para la comunidad de Taekwon-Do en Jujuy, que se ve reflejado en su logro un ejemplo de perseverancia y profesionalismo. La escuela Do Jang Esslinger se posiciona como un centro de formación destacado, promoviendo un crecimiento sostenido de esta disciplina en la provincia y en la región.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T091001.947
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Este campeonato también reafirma el compromiso de los deportistas jujeños de representar a la Argentina en competencias internacionales, destacando la importancia del apoyo institucional y la dedicación constante para alcanzar objetivos que colocan a Jujuy en el mapa mundial del Taekwon-Do ITF.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.