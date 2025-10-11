sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 09:15
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

En el Microestadio de Argentinos Juniors, el jujeño Álvaro Esslinger se quedó con el título mundial en Taekwon-Do ITF en su categoría de 36 a 45 años.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Este triunfo no solo representa un reconocimiento personal para Esslinger, sino que también impulsa la visibilidad y el prestigio del Taekwon-Do ITF en la provincia de Jujuy que viene de brillar con la organización del Torneo Argentino y la presencia de la Selección en San Salvador. Su disciplina y entrega evidencian la calidad del entrenamiento local y el potencial que poseen los atletas jujeños en escenarios mundiales.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Además, Álvaro Esslinger es líder y referente de la escuela Do Jang Esslinger, que funciona en el Club Ex Aromos del barrio Bajo La Viña. Allí, se entrenan y forman numerosos practicantes de este arte marcial, fomentando la técnica, la cultura y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones.

Un impulso para el Taekwon-Do en Jujuy

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

El título mundial obtenido por Esslinger constituye un impulso significativo para la comunidad de Taekwon-Do en Jujuy, que se ve reflejado en su logro un ejemplo de perseverancia y profesionalismo. La escuela Do Jang Esslinger se posiciona como un centro de formación destacado, promoviendo un crecimiento sostenido de esta disciplina en la provincia y en la región.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Este campeonato también reafirma el compromiso de los deportistas jujeños de representar a la Argentina en competencias internacionales, destacando la importancia del apoyo institucional y la dedicación constante para alcanzar objetivos que colocan a Jujuy en el mapa mundial del Taekwon-Do ITF.

