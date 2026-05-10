Entre fuego extremo y jornadas agotadoras: la historia del bombero jujeño que combatió incendios forestales

Ser bombero voluntario no es solamente apagar incendios . Es entrar a lugares donde otros intentan escapar, convivir con el cansancio extremo y enfrentar situaciones que muchas veces dejan marcas para toda la vida. Así lo contó Bruno Cucciaro, bombero voluntario jujeño, en diálogo con TodoJujuy .

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Con emoción y convicción, Bruno relató cómo nació su vocación de servicio y las experiencias que más lo marcaron durante los incendios forestales en Jujuy y otras provincias del país.

“Todos los bomberos voluntarios somos gente dedicada al otro, gente que está dedicada a ayudar” , expresó. Y agregó: “Uno se mete adentro de un auto destruido o de una casa en llamas completamente con el corazón”.

Aunque soñaba con ser rescatista desde joven, recién pudo cumplir ese deseo a los 30 años. “Cuando terminé el secundario le dije a mi mamá que quería ser rescatista y ella me dijo ‘no, porque te vas a morir’” , recordó entre risas.

Cómo comenzó su historia como bombero

Bruno contó que durante muchos años postergó ese deseo por el trabajo y las responsabilidades cotidianas. Sin embargo, una casualidad terminó cambiando todo. “Nunca leo el diario en papel y ese día justo tenía uno en la mano. Lo abrí y encontré la convocatoria para bomberos voluntarios en Maimará. Fue como el destino”, relató.

Allí realizó el curso de formación y comenzó su experiencia dentro del cuartel. Aunque hoy ya no forma parte activa por cuestiones de tiempo y distancia, aseguró que guarda un enorme cariño por el lugar donde empezó.

También destacó el acompañamiento de la comunidad y recordó especialmente la donación de una autobomba al cuartel de Maimará.

El combate contra el fuego en Jujuy

Durante la entrevista, Bruno repasó algunos de los incendios más difíciles que le tocó enfrentar. Uno de ellos ocurrió en el Parque Nacional Calilegua, donde trabajó junto a brigadistas de distintas provincias. “Salíamos a las seis de la mañana y volvíamos a las siete u ocho de la noche, abriendo camino en medio del monte con motosierra y cargando más de 25 kilos de equipo”, contó.

Las condiciones eran extremas: temperaturas superiores a los 40 grados, terrenos sin caminos y jornadas de más de 12 horas continuas.

A eso se suma el peso del equipamiento. “Las botas pesan unos cinco kilos y encima llevamos cerca de 30 kilos más de equipo”, explicó.

Bruno mide casi un metro noventa y pesa más de 120 kilos. Aun así, relató que el desgaste físico es enorme. “Terminás con un dolor de pies impresionante, pero el cuerpo se vuelve a calentar y seguís”, especificó dando cuenta de la vivencia en el terreno.

“Los incendios forestales son cada vez peores”

El bombero voluntario también advirtió sobre el impacto del cambio climático y el crecimiento de los incendios forestales en distintas regiones del país. “Hoy en el sur hay torbellinos de fuego, como tornados que se generan por el calor. Eso antes no pasaba acá”, explicó.

Además, remarcó que la mayoría de los incendios son provocados por personas. “Parece algo chico prender fuego en algún lado, pero cuando se descontrola las consecuencias son enormes”, sostuvo.

En ese sentido, recordó imágenes que todavía lo conmueven. “Vi animales completamente rodeados por el fuego, caballos quemados y ecosistemas destruidos. Son cosas que te quedan marcadas”, confesó.

También habló sobre el daño ambiental que dejan estos episodios. “No es solamente un árbol que se quema. Se pierde vida, se pierde el ecosistema y tarda muchísimo tiempo en regenerarse”, explicó.