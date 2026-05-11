Hoy es el Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino , fecha que recuerda la aprobación oficial de la canción patria en 1813 por parte de la Asamblea del Año XIII . La obra fue creada por Vicente López y Planes y Blas Parera , quienes dieron forma al actual Himno Nacional Argentino .

Tras la Revolución de Mayo de 1810 , la Primera Junta impulsó la creación de una composición musical que representara el fuerte sentimiento patriótico que atravesaba aquel período histórico .

El Himno Nacional se oficializó como tal el 11 de mayo de 1813.

El 15 de noviembre de 1810 apareció en la Gazeta de Buenos Ayres un poema que llamaba a enfrentar “ la lid tremenda ” destinada a terminar con los tiranos que intentaran someter al pueblo. El escrito reflejaba el espíritu combativo de La Marsellesa —también conocida como Marcha del ejército del Rhin —, obra que había llegado a Buenos Aires a través de Gregorio Funes .

El 28 de mayo de 1813, en el marco de las celebraciones de Mayo, la marcha patriótica sonó por primera vez en el Teatro Coliseo, interpretada por un grupo de niños vestidos con elegantes atuendos indígenas.

La presentación fue recibida con una ovación del público, que escuchó versos que exaltaban la idea de “morir con gloria” sin referencias a Dios, la Iglesia ni a Fernando VII, en una exaltación implícita del nuevo gobierno criollo y del sacrificio en su defensa.

Hoy es el Día del Himno Nacional Argentino.

El tradicional “Oíd mortales” expresaba un claro mensaje de enfrentamiento hacia el Imperio español, pese a que al momento de su creación la bandera roja y amarilla de España todavía permanecía izada en el fuerte de Buenos Aires, situación que continuaría durante los dos años siguientes.

El origen de la letra del Himno Nacional Argentino

La letra de esta marcha patriótica fue escrita por el abogado Vicente López y Planes, mientras que la composición musical estuvo a cargo del catalán Blas Parera. Parera recibió un pago por crear e interpretar la obra, a diferencia de López y Planes, quien entregó sus versos a la patria sin aceptar compensación económica.

Pasaron varios años entre la composición y la consagración oficial de la canción patria.

En 1884, Lucio López, nieto de Vicente López y Planes, relató su propia versión sobre el origen de la letra del himno. Según contó, la inspiración habría surgido mientras su abuelo asistía a una representación de Antonio y Cleopatra, escrita por Ducis.

De acuerdo con ese relato, Vicente López y Planes pasó toda la noche sin dormir y, al día siguiente, compartió los versos con sus amigos De Luca, Paso y García. Ellos habrían sido los primeros en emocionarse hasta las lágrimas con aquellas estrofas patrióticas que, con el tiempo, se convertirían en un símbolo de unidad nacional.

La composición creada por Vicente López y Planes logró mantenerse vigente pese a los intentos de acercamiento con España impulsados por algunos gobiernos patrios después de 1813.

Blas Parera y Vicente López y Planes.

Aunque actualmente el Himno Nacional suele asociarse principalmente con Vicente López y Planes y Blas Parera, la historia de la obra también tiene como figura clave a Juan Pedro Esnaola, debido a que las partituras originales de Parera permanecieron extraviadas durante muchos años.

La reconstrucción musical del Himno fue posible gracias a la memoria de Esnaola, quien participaba de las reuniones organizadas por Mariquita Sánchez, escenario en el que la canción patria tuvo una de sus primeras interpretaciones públicas.

Conmemoración del Himno Nacional Argentino en plaza Mansilla

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En 1847, Juan Pedro Esnaola realizó una primera adaptación de la marcha patriótica basándose en los recuerdos que conservaba desde su niñez. Años más tarde, en 1860, elaboró una nueva versión por pedido del director de Bandas Militares. Esa adaptación terminó convirtiéndose en la versión oficial del Himno Nacional Argentino en 1928 y fue ratificada mediante decreto en 1944.