Javier Milei dio un mensaje en la 13º edición de la Expo EFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires , donde defendió el plan económico del Gobierno y dio definiciones sobre el futuro de la economía argentina para este año.

La expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina, donde economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina.

Javier Milei dijo que el evento es un espacio donde “los economistas nos sentimos a gusto” , y dijo que los resultados de su gestión deben analizarse en perspectiva histórica. “Esto no pasó nunca en 123 años”, afirmó el mandatario.

Antes de regresar de Israel, Javier Milei anunció el envío de la reforma electoral al Congreso. Javier Milei: “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo”

Las definiciones

“Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, salvo aquellos países que sufrieron una catástrofe, tipo una guerra”, y agregó que “lo más maravilloso que tiene Toto como ministro de Economía es su experiencia manejando mesas de trading”.

“Si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo y los argentinos decidieran el año que viene renovarnos el contrato, en este gobierno estaríamos devolviéndole a los argentinos de bien quinientos mil millones de dólares, lo mismo que recibimos como deuda del gobierno anterior”, agregó Milei.

“Esta economía está subiendo como pedo de buzo y así nos vamos a convertir en una potencia. Si aceptamos este desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda que nos llevaba el kirchnerismo”.

Dijo que existe “una discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios”, y cuestionó las críticas al gobierno por parte de la oposición y dirigentes nacionales, y subrayó que lo relevante es “el legado histórico”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Cierre de la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires

Milei criticó con dureza las ideas de John Maynard Keynes. “Es una mala teoría económica y el remate del libro plantea el sistema económico de los nazis y los fascistas”, y sostuvo que se trata de “la macroeconomía de un sistema totalitario”.

Milei realzó al liberalismo. “Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, explicó y agregó que quienes estudian a autores liberales “no vuelven atrás”.

Discurso de Javier Milei

El Presidente reiteró las críticas a periodistas y dirigentes opositores, a quienes acusó de difundir “mentiras, calumnias e injurias”, y defendió su estilo confrontativo al sostener que responde dentro del “principio de no agresión”.

Explicó que, mientras los modelos macroeconómicos tradicionales analizan el equilibrio en términos estáticos, el crecimiento implica dinámicas más complejas, con distintas visiones según el enfoque teórico. Dijo que Argentina tenía una situación crítica que precisaba un programa de estabilización.

“La economía no crecía desde 2011, el PBI per cápita cayó más de 13% y la inflación viajaba al 1,5% diario cuando llegamos”, describió y reafirmó que había un escenario de fuerte desequilibrio. “Era una economía a punto de explotar”.

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Milei destacó que la estabilización se logró a través de un fuerte ajuste fiscal y monetario, sin defaults ni reestructuraciones. “Se respetó el derecho de propiedad a rajatabla”, subrayó, y agregó que su administración también avanzó en una reducción de impuestos, algo que calificó como inédito.

“La clave fue cortar con la emisión monetaria”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el escenario heredado podría haber derivado en una hiperinflación de hasta 17.000% anual, en un contexto que describió como de “ataque especulativo” en la segunda mitad del año pasado.

Comparó a la inflación con “el ruido en la comunicación”, al señalar que “si hay ruido, no se entiende el mensaje; lo mismo pasa con la inflación en la economía”, explicó. Volvió a calificarla como “un robo” desde el punto de vista moral.

Destacó la eliminación del déficit fiscal y cuasi fiscal, el incrementó del ahorro del sector público y afirmó que el crédito al sector privado pasó de representar entre 3 y 4 puntos del PBI a alrededor de 12%. También destacó la fuerte baja del riesgo país.

Para Milei esta reducción disminuye el costo del capital y mejora la rentabilidad esperada de los proyectos, lo que amplía las oportunidades de inversión. “Al bajar el costo de oportunidad, aumenta la capacidad de generar valor”, sintetizó.

Aseguró que la economía ya muestra signos de recuperación y que el nivel de actividad se ubica cerca de 8% por encima del momento en que asumió. Defendió el ajuste fiscal que estimó en unos 15 puntos del PBI, al asegurar que permitió “devolverle a los argentinos 100.000 millones de dólares”.

Sobre el empleo, sostuvo que hubo una recomposición con crecimiento del trabajo independiente, y defendió las reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la modernización laboral y cambios en el régimen fiscal.

Milei aseguró que su gobierno avanza “a un ritmo de 17 regulaciones por día”, y subrayó: “Argentina saltó 40 puestos en libertad económica en el último año”, tras haber estado en niveles que describió como “hiper reprimidos”.

El Presidente remarcó que la economía creció cerca de 10% y permitió sacar a millones de personas de la pobreza. “No nos vamos a enamorar de ningún modelo, estamos enamorados de los datos”, sostuvo y destacó la figura de Luis Caputo.

“El objetivo no es hacer discursos, es abrir mercados”, afirmó y aseguró que esa dinámica permitirá consolidar un sendero de crecimiento sostenido y convertir al país “en una potencia”. Cuestionó con dureza las políticas de intervención estatal. “Ya tuvimos un infante durante 70 u 80 años y no funcionó. Todas esas políticas fracasaron”, afirmó.

Milei pidió enfrentar ese proceso sin resistencias. “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes. Si no, vamos a repetir los errores del pasado”, advirtió y cerró: “Que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo”.