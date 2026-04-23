Javier Milei habló sobre su reelección: "Me voy a presentar"

Javier Milei confirmó en una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura, que planea presentarse a la reelección en 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente” , afirmó.

Mundo. Javier Milei reafirmó su alianza con Israel y habló de "naciones amigas" en Jerusalén

Sobre la economía, Milei aseguró que “ de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder ” , y detalló que la actividad se va recuperando, al igual que el capital de trabajo se está reconstruyendo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, explicó.

Sobre el dólar, Milei sostuvo que la recomposición de reservas fue determinante : “Si no hubiéramos comprado 7 mil millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1700”, y dijo que la demanda de dinero se está recomponiendo y que la mejora en la actividad económica es notoria.

Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma electoral Javier Milei irá por la reelección

Javier Milei y la economía

“Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, puntualizó el mandatario nacional en la entrevista de este jueves.

Milei reconoció que la economía experimentó un freno en el segundo semestre del 2025, y dijo que Argentina fue reconocida en la última reunión del FMI y el G20 como un modelo, y que los activos financieros locales mostraron el mejor desempeño en el contexto internacional.

Sobre las Islas Malvinas, Milei afirmó que sigue el reclamo. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Argentinas vuelvan al territorio argentino. Pero hay que hacerlo con cerebro”, expresó.

Apoyo a Manuel Adorni

Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso durante la exposición ante los legisladores.

“Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”.

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni Javier Milei con Manuel Adorni

Reunión con Peter Thiel

Sobre el encuentro que mantuvo en Casa Rosada con Peter Thiel, empresario y referente del anarco capitalismo, calificó la reunión como “maravillosa”. Según Milei, Thiel le preguntó cómo planeaba sostener en el tiempo las reformas implementadas. “La política es clave junto con la batalla cultural”, sostuvo. Milei explicó que “el impuesto a la riqueza es una doble imposición. La persona ya pagó. Tiene una clara connotación de envidia”.