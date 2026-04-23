jueves 23 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 20:26
País.

Javier Milei habló sobre su reelección: "Me voy a presentar"

Javier Milei aseguró que se presentará en las elecciones del 2027 para lograr su reelección. También ratificó su apoyo a Manuel Adorni.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei irá por la reelección

Javier Milei irá por la reelección

Javier Milei confirmó en una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura, que planea presentarse a la reelección en 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó.

Lee además
Javier Milei en el Santo Sepulcro.
Mundo.

Javier Milei homenajeó al papa Francisco en Jerusalén
Milei en Israel.
Mundo.

Javier Milei reafirmó su alianza con Israel y habló de "naciones amigas" en Jerusalén

Sobre la economía, Milei aseguró que “de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder, y detalló que la actividad se va recuperando, al igual que el capital de trabajo se está reconstruyendo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, explicó.

Sobre el dólar, Milei sostuvo que la recomposición de reservas fue determinante: “Si no hubiéramos comprado 7 mil millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1700”, y dijo que la demanda de dinero se está recomponiendo y que la mejora en la actividad económica es notoria.

Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma electoral
Javier Milei ir&aacute; por la reelecci&oacute;n

Javier Milei irá por la reelección

Javier Milei y la economía

“Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, puntualizó el mandatario nacional en la entrevista de este jueves.

Milei reconoció que la economía experimentó un freno en el segundo semestre del 2025, y dijo que Argentina fue reconocida en la última reunión del FMI y el G20 como un modelo, y que los activos financieros locales mostraron el mejor desempeño en el contexto internacional.

Sobre las Islas Malvinas, Milei afirmó que sigue el reclamo. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Argentinas vuelvan al territorio argentino. Pero hay que hacerlo con cerebro”, expresó.

Apoyo a Manuel Adorni

Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso durante la exposición ante los legisladores.

“Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”.

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni
Javier Milei con Manuel Adorni&nbsp;

Javier Milei con Manuel Adorni

Reunión con Peter Thiel

Sobre el encuentro que mantuvo en Casa Rosada con Peter Thiel, empresario y referente del anarco capitalismo, calificó la reunión como “maravillosa”. Según Milei, Thiel le preguntó cómo planeaba sostener en el tiempo las reformas implementadas. “La política es clave junto con la batalla cultural”, sostuvo. Milei explicó que “el impuesto a la riqueza es una doble imposición. La persona ya pagó. Tiene una clara connotación de envidia”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei homenajeó al papa Francisco en Jerusalén

Javier Milei reafirmó su alianza con Israel y habló de "naciones amigas" en Jerusalén

Milei anunció la reforma electoral: qué cambios claves presentará

Ficha limpia: en qué consiste el proyecto de ley que vuelve a impulsar Javier Milei

El Gobierno les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

Lo que se lee ahora
Banco Nación en Jujuy.
País.

Habrá tres días sin bancos: cómo extraer dinero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Foto ilustrativa. video
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy video
Jujuy.

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Llamado a la solidaridad de Fabiana.
Solidaridad.

El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel