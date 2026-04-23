El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

Fabiana, una mujer Palpalá, pidió ayuda para poder afrontar los gastos de una nueva operación en medio de un largo y doloroso proceso de salud que arrastra desde hace más de 13 años. “Mi situación se me volvió insostenible y es por eso que solicito su ayuda”, expresó en diálogo con T odoJujuy.com.

Según relató, durante años consultó a distintos médicos sin encontrar una respuesta concreta. Recién en 2022 pudo viajar a Buenos Aires, donde fue atendida en un instituto especializado. Allí le diagnosticaron que el nervio ciático estaba atrapado en una prótesis que le habían colocado tiempo atrás.

A partir de ese diagnóstico, Fabiana inició una serie de intervenciones quirúrgicas. En junio de 2023 fue sometida a una segunda operación de alta complejidad, en la que los médicos accedieron a la columna a través del abdomen. En esa intervención detectaron que un espaciador le había provocado un importante daño en el nervio ciático.

Con el paso del tiempo, continuó atravesando distintos procedimientos médicos hasta que en agosto del año pasado le colocaron un neuroestimulador, con la esperanza de mejorar su calidad de vida y aliviar los dolores.

Sin embargo, su cuadro volvió a complicarse. El 21 de septiembre de 2025 debió ingresar nuevamente a cirugía porque no cerraban unos puntos y se produjo una infección. Además, uno de los electrodos comenzaba a salirse. Luego, el 16 de diciembre de 2025, entró de urgencia a una tercera operación por el mismo problema. En ese momento tuvo que afrontar un pago de $500.000 como diferencia no cubierta.

El pedido de ayuda para afrontar los gastos

Fabiana contó que luego solicitó una derivación a la provincia de Buenos Aires, donde permaneció 35 días. La obra social reconoció parte de los pasajes y media pensión, pero muchos estudios, medicamentos y otros gastos debieron ser cubiertos con ayuda de su familia y a través de un préstamo.

Ya de regreso en Jujuy, volvió a entrar a cirugía el 15 de abril de 2026 porque la infección persiste. En esta oportunidad, la obra social cubrió una parte y debe abonar nuevamente $500.000.

Por ese motivo, amigos y familiares organizaron una rifa solidaria con donaciones para los premios. El sorteo será el 30 de abril y, según adelantaron, en mayo lanzarán una nueva rifa para seguir colaborando con su tratamiento.

Quienes quieran ayudar pueden hacerlo comprando un número o difundiendo la iniciativa solidaria.