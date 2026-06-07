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7 de junio de 2026 - 15:37
Sociedad.

¿La generación Z es menos inteligente? El debate que abre un sociólogo jujeño

Un sociólogo analizó el impacto de la tecnología en los jóvenes y explicó por qué algunos países vuelven al lápiz y al papel.

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Redacción de TodoJujuy
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Sobre este tema reflexionó el sociólogo jujeño Juan Guzmán, quien repasó estudios internacionales, resultados educativos y experiencias de países europeos que comenzaron a revisar el papel de la tecnología en las aulas. "¿Es la Generación Z menos inteligente? No es una afirmación, es una pregunta. Y como toda pregunta hay que resolverla", planteó el especialista al iniciar el análisis en Arriba Jujuy.

El interrogante que plantean los estudios internacionales

Para abordar el tema, Guzmán explicó el denominado "Efecto Flynn", una teoría desarrollada por el investigador neozelandés James Flynn. Según esta hipótesis, durante gran parte del siglo XX las nuevas generaciones registraron mejoras constantes en distintos indicadores vinculados al coeficiente intelectual. "Flynn decía que durante todo el siglo XX el coeficiente intelectual aumentaba generación tras generación gracias a factores como la educación pública y la alimentación", explicó.

Estas evaluaciones contemplan aspectos como la lógica, el vocabulario, la memoria y la capacidad de razonamiento. Sin embargo, investigaciones más recientes comenzaron a detectar una tendencia diferente.

Guzmán citó también los trabajos del investigador francés Michel Desmurget, quien analizó datos provenientes de países con altos niveles de digitalización y encontró señales que contradicen aquella evolución sostenida. "A través de datos de diferentes países, especialmente del norte de Europa, se observa que esa subida se está revirtiendo y está en franco descenso", señaló.

Según el sociólogo, una de las hipótesis es que los entornos digitales podrían estar modificando la manera en que las personas procesan la información y desarrollan determinadas habilidades cognitivas. "Los ambientes tecnológicos están fabricando individuos que empiezan a producir pensamiento y relaciones con la tecnología, pero de baja resonancia", sostuvo al describir las conclusiones de esos estudios.

Embed - GENERACIÓN Z: ¿POR QUÉ CUESTA TANTO CONCENTRARSE?

Qué muestran las pruebas educativas y el uso del celular

Más allá de los datos internacionales, Guzmán remarcó que Argentina también enfrenta desafíos vinculados al aprendizaje y la concentración.

En ese sentido mencionó los resultados de las pruebas PISA, las evaluaciones internacionales que miden la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos en lectura, matemática y ciencias. "La prueba PISA no mide memorización, sino cómo aplican el conocimiento para resolver problemas", explicó.

De acuerdo con los resultados más recientes, el especialista advirtió que existe un estancamiento en las capacidades de comprensión y resolución de conflictos por parte de los estudiantes.

A este escenario se suma otro fenómeno que atraviesa a las nuevas generaciones: la dificultad para sostener la atención. "La mayor parte de los estudiantes entrevistados dicen que tienen la necesidad de prestar atención, pero no pueden porque les llama muchísimo más la atención lo que está pasando en sus teléfonos", afirmó.

Para Guzmán, esta situación genera una especie de tensión permanente entre el mundo físico y el digital. "Viven con esta ambivalencia: o presto atención o miro el teléfono. ¿Y qué hacen? No prestan atención a nada", resumió.

Durante la entrevista también se abordó cómo las redes sociales y el consumo constante de contenido breve modificaron los hábitos cotidianos. "La gente lee los títulos y no entra a la noticia. Hay una cuestión de la inmediatez, del ya mismo, que no nos da la posibilidad de interpretar, razonar y equivocarnos", reflexionó.

generación Z
A diferencia de los millennials, los de la generación Z se han desarrollado en plena era digital. Están profundamente activos en las plataformas sociales y tienen ideales muy específicos que los hacen alejarse de las marcas tradicionales.

A diferencia de los millennials, los de la generación Z se han desarrollado en plena era digital. Están profundamente activos en las plataformas sociales y tienen ideales muy específicos que los hacen alejarse de las marcas tradicionales.

La propuesta de volver a la "lentitud"

Aunque reconoció que la tecnología ofrece múltiples beneficios, Guzmán consideró que el desafío pasa por recuperar espacios de concentración y reflexión. "No está mal tener contacto con la tecnología. Lo que está mal es perder la atención", sostuvo.

Como ejemplo mencionó el caso de Suecia y otros países europeos que comenzaron a revisar sus políticas educativas luego de años de incorporar masivamente dispositivos digitales en las escuelas. "En Suecia se está hablando de algo interesante: recuperar la lentitud. La lentitud de la lectura, la lentitud de la escritura", explicó.

Según indicó, el Ministerio de Educación sueco anunció inversiones para fortalecer nuevamente prácticas vinculadas a la lectura tradicional, el dibujo y la escritura manual. Incluso destacó que muchos referentes de Silicon Valley, uno de los principales polos tecnológicos del mundo, eligen para sus hijos modelos educativos con mayor presencia de libros, comprensión lectora y actividades realizadas con lápiz y papel.

Para el sociólogo, la solución no pasa por rechazar la tecnología sino por encontrar un equilibrio que permita recuperar la capacidad de concentración. "Que los docentes, los padres y los amigos trabajemos juntos para recuperar la atención", propuso.

Embed - GENERACIÓN Z: ¿POR QUÉ CUESTA TANTO CONCENTRARSE?

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