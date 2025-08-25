Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.

Este martes 26 de agosto se pondrá en marcha en Jujuy la aplicación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), una iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que reúne a más de 90 países. La provincia formará parte de la edición 2025 con la participación de alumnos seleccionados de distintas instituciones educativas.

La prueba se extenderá hasta el 28 de agosto y estará dirigida a estudiantes de 15 años. El examen contempla preguntas en Matemática, Lectura, Ciencias y un nuevo apartado denominado “Aprendizaje en el mundo digital”. La aplicación se realizará en formato digital y tendrá una duración de dos horas por cada muestra.

Participación de escuelas jujeñas Unos 200 alumnos de la provincia integrarán la muestra local, seleccionada mediante un sistema aleatorio del programa. Cada institución aportará un grupo de 35 estudiantes que deberán responder la evaluación.

Entre las instituciones designadas figuran la Escuela Secundaria Rural N° 2 de Vizcarra, la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8, el Colegio Secundario N° 14, el Colegio Secundario N° 3 “San José”, la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, el Colegio Privado Modelo Palpalá y la Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”.

2023 (43).jpg Por primera vez, en 2022 los estudiantes argentinos de 15 años resolvieron la prueba PISA en formato digital. Una mirada internacional sobre la educación La importancia de PISA radica en que permite medir hasta qué punto los estudiantes que finalizan la educación obligatoria están preparados para enfrentar desafíos de la vida adulta. Además, ofrece información comparativa con otros países y regiones, lo que posibilita identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo. Previo al inicio de la evaluación, equipos técnicos de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa trabajaron en la preparación de las instituciones, con pruebas de equipamiento y revisiones técnicas. Desde el Ministerio de Educación destacaron que la participación en PISA representa una oportunidad para fortalecer la calidad educativa y obtener datos valiosos que serán publicados en 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.