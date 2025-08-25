lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 07:00
Educación.

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy: cuándo y en qué colegios

Durante tres jornadas, estudiantes jujeños de 15 años participarán en las pruebas PISA que mide competencias en varias materias.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.

Realizarán las pruebas PISA en Jujuy.

Participación de escuelas jujeñas

Unos 200 alumnos de la provincia integrarán la muestra local, seleccionada mediante un sistema aleatorio del programa. Cada institución aportará un grupo de 35 estudiantes que deberán responder la evaluación.

Entre las instituciones designadas figuran la Escuela Secundaria Rural N° 2 de Vizcarra, la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8, el Colegio Secundario N° 14, el Colegio Secundario N° 3 “San José”, la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, el Colegio Privado Modelo Palpalá y la Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”.

2023 (43).jpg
Por primera vez, en 2022 los estudiantes argentinos de 15 años resolvieron la prueba PISA en formato digital.

Por primera vez, en 2022 los estudiantes argentinos de 15 años resolvieron la prueba PISA en formato digital.

Una mirada internacional sobre la educación

La importancia de PISA radica en que permite medir hasta qué punto los estudiantes que finalizan la educación obligatoria están preparados para enfrentar desafíos de la vida adulta. Además, ofrece información comparativa con otros países y regiones, lo que posibilita identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo.

Previo al inicio de la evaluación, equipos técnicos de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa trabajaron en la preparación de las instituciones, con pruebas de equipamiento y revisiones técnicas.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que la participación en PISA representa una oportunidad para fortalecer la calidad educativa y obtener datos valiosos que serán publicados en 2026.

