lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 08:53
Frontera.

Lunes 25 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Inicia la semana sin alertas meteorológicas en el paso fronterizo, Paso de Jama. Te contamos horarios, modalidad de trámite y estado del tiempo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chile Pasod e jama
Lee además
Zona fronteriza Argentina-Chile video
Frontera.

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto
con alertas de fuertes vientos en la cordillera, asi esta el paso de jama hoy jueves 21 de agosto video
Frontera.

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy jueves 21 de agosto

Estado de transitabilidad de Paso de Jama: horarios habilitados y observaciones

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia, este viernes 22 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos.

  • Clima: = despejado con vientos leves
  • Temperatura: = -6° c

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Paso de Jama - ruta 52

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.
paso de jama.jpg

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia entre Susques y el Paso de Jama.png

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

paso de jama
paso de jama

paso de jama

¿Qué trámite debo realizar en Aduana con mi vehículo?

Automóviles, bicicletas, motocicletas y camiones son medios de transporte que, para su ingreso o salida de Chile deben ser controlados por Aduanas, como en el caso de cualquier otra mercancía o producto.

Puedes ingresar con tu vehículo con placa patente extranjera por un máximo de 90 días. Una vez en el control aduanero se te pedirá completar el "Formulario Único de Ingreso y Salida de Vehículos".

Dicho Formulario también lo puedes llenar en forma anticipada y online en los siguientes links:

Seguro de accidentes personales para vehículos con matrícula extranjera

Todo vehículo con matrícula extranjera que ingrese al país tiene por obligación presentar en el control aduanero un seguro de accidentes personales, que se puede contratar previamente con una de las siguientes compañías aseguradoras chilenas.

Si viajo en bicicleta fuera de Chile, ¿qué trámite debo realizar?

Antes de viajar debes acercarse a Aduanas y solicitar la emisión de la "Declaración de Salida Temporal Efectos de Turistas (DSTET)", formulario que también puedes completar online previamente y será validado en el momento de la salida en el control aduanero correspondiente. Guarda el documento hasta tu regreso al país, dado que es garantía de que la bicicleta fue adquirida antes del viaje en Chile y, por tanto, está liberada del pago de impuestos por internación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy jueves 21 de agosto

Estado de las rutas y calles en este martes 19 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

El estado de las rutas en este lunes 25 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo

Lo que se lee ahora
Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial
Seguridad.

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel