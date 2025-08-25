lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 07:05
Atención.

Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto

El pronóstico del SMN anticipa días soleados y temperaturas en ascenso en San Salvador de Jujuy. Mirá el detalle para los próximos 7 días.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
san salvador de jujuy ciudad.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico oficial para San Salvador de Jujuy correspondiente al período del domingo 24 al sábado 30 de agosto de 2025.

Pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy

  • Domingo 24 de agosto: mínima de 0°C y máxima de 18°C. Jornada fría al inicio, con ascenso moderado por la tarde.
  • Lunes 25 de agosto: mínima de 4°C y máxima de 21°C. Ambiente agradable con cielo mayormente despejado.
  • Martes 26 de agosto: mínima de 4°C y máxima de 23°C. Mañanas frescas y tardes templadas.
  • Miércoles 27 de agosto: mínima de 4°C y máxima de 23°C. Condiciones estables.
  • Jueves 28 de agosto: mínima de 6°C y máxima de 24°C. Tiempo cálido en horas de la siesta.
  • Viernes 29 de agosto: mínima de 7°C y máxima de 26°C. Uno de los días más cálidos de la semana.
  • Sábado 30 de agosto: mínima de 9°C y máxima de 26°C. Buen tiempo, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué se espera para la semana?

El informe indica que no se prevén lluvias en los próximos días en San Salvador de Jujuy. El patrón climático estará dominado por cielos despejados y ascenso térmico paulatino, lo que anticipa un cierre de agosto con temperaturas más agradables.

Desde el SMN recomendaron mantener precauciones durante las primeras horas de la mañana por las bajas temperaturas mínimas, especialmente en zonas rurales y de valle, donde pueden registrarse heladas aisladas.

