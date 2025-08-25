Clima en Jujuy: así estará el tiempo durante la última semana de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico oficial para San Salvador de Jujuy correspondiente al período del domingo 24 al sábado 30 de agosto de 2025.
El pronóstico del SMN anticipa días soleados y temperaturas en ascenso en San Salvador de Jujuy. Mirá el detalle para los próximos 7 días.
Durante la semana se espera un ascenso progresivo de la temperatura, con jornadas soleadas y mañanas frías que darán paso a tardes templadas y cálidas.
El informe indica que no se prevén lluvias en los próximos días en San Salvador de Jujuy. El patrón climático estará dominado por cielos despejados y ascenso térmico paulatino, lo que anticipa un cierre de agosto con temperaturas más agradables.
Desde el SMN recomendaron mantener precauciones durante las primeras horas de la mañana por las bajas temperaturas mínimas, especialmente en zonas rurales y de valle, donde pueden registrarse heladas aisladas.
