lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 19:53
Policiales.

Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Dos personas que arrojaban piedras a un móvil de la Policía, fueron arrestadas en San Pedro de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Apedrearon unmóvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron arrestadas por arrojar piedras a un móvil de la Policía. Las agresiones fueron en el barrio Virgen del Valle en San Pedro de Jujuy alrededor de las 2 de la mañana, cuando los agentes realizaban su recorrido habitual por la zona.

Lee además
San Pedro: motochorros balearon a un camionero sobre la Ruta 34 y se dieron a la fuga. Operativo del Same
Delincuentes.

Violento asalto en San Pedro de Jujuy: balearon a un camionero en la Ruta 34
Choque en Ruta 34 a altura de San Pedro de Jujuy.
Ruta 34.

Terrible choque en San Pedro de Jujuy: un camión se dio a la fuga

El hombre de 27 años y la mujer de 36, quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, al notar la presencia de los policías en el vehículo, tomaron piedras de la calle y las arrojaron violentamente hacia el móvil.

El móvil policial no sufrió ningún tipo de daño. Los uniformados lograron controlarlos y detener a la pareja, quienes tenían un amplio prontuario policial. Ambos fueron trasladados a la Seccional 52 y quedaron a disposición de la justicia.

Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados
Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Detenidos por robo

Policías y personal del sistema de monitoreo permitió al Grupo Especial Motorizado (G.E.M), atraparon a una banda de ladrones que habían asaltado minutos antes a un hombre en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

La víctima había denunciado que tres personas le habían robado su celular en una cancha de básquet. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a los sospechosos huyendo, lo que permitió a la policía localizarlos rápidamente.

Ya en la calle Párroco Marshke, por la zona donde huían los delincuentes, fueron interceptados a pocos metros y requisados, y allí lograron encontrar el teléfono robado en poder de uno de los hombres el cual no supo justificar su procedencia ni desbloquearlo.

Detenidos por robo
Detenidos por robo

Detenidos por robo

Los tres hombres de 41, 34 y 19 años, fueron trasladados a la Seccional Segunda, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras que la víctima radicó la denuncia y allí se enteró que los habían atrapado y recuperaron el dispositivo, junto a prendas de vestir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violento asalto en San Pedro de Jujuy: balearon a un camionero en la Ruta 34

Terrible choque en San Pedro de Jujuy: un camión se dio a la fuga

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Un motociclista alcoholizado atacó a un agente de tránsito y terminó detenido

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Lo que se lee ahora
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel