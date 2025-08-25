Apedrearon un móvil policial en San Pedro de Jujuy y fueron arrestados

Dos personas, un hombre y una mujer , fueron arrestadas por arrojar piedras a un móvil de la Policía . Las agresiones fueron en el barrio Virgen del Valle en San Pedro de Jujuy alrededor de las 2 de la mañana, cuando los agentes realizaban su recorrido habitual por la zona.

El hombre de 27 años y la mujer de 36 , quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, al notar la presencia de los policías en el vehículo, tomaron piedras de la calle y las arrojaron violentamente hacia el móvil.

El móvil policial no sufrió ningún tipo de daño . Los uniformados lograron controlarlos y detener a la pareja, quienes tenían un amplio prontuario policial. Ambos fueron trasladados a la Seccional 52 y quedaron a disposición de la justicia.

Detenidos por robo

Policías y personal del sistema de monitoreo permitió al Grupo Especial Motorizado (G.E.M), atraparon a una banda de ladrones que habían asaltado minutos antes a un hombre en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

La víctima había denunciado que tres personas le habían robado su celular en una cancha de básquet. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a los sospechosos huyendo, lo que permitió a la policía localizarlos rápidamente.

Ya en la calle Párroco Marshke, por la zona donde huían los delincuentes, fueron interceptados a pocos metros y requisados, y allí lograron encontrar el teléfono robado en poder de uno de los hombres el cual no supo justificar su procedencia ni desbloquearlo.

Los tres hombres de 41, 34 y 19 años, fueron trasladados a la Seccional Segunda, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras que la víctima radicó la denuncia y allí se enteró que los habían atrapado y recuperaron el dispositivo, junto a prendas de vestir.