lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 07:31
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Gimnasia de Jujuy igualó 0-0 con Almirante Brown por la fecha 28 de la Primera Nacional. Todos los detalles del torneo.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

El encuentro, disputado bajo un clima frisado y sin brillo ofensivo, mostró a un Gimnasia con intención de llevar la iniciativa, especialmente en el primer tiempo, pero sin profundidad para transformar el dominio en gol. En el complemento, el duelo fue aún más parejo. Solo una chance clara tuvo Almirante Brown: un cabezazo de Vega que pegó en el travesaño del arco defendido por Milton Álvarez .

¿Qué sigue para el “Lobo” jujeño?

El calendario todavía tiene pendientes varios partidos clave. Para no perder distancia del líder, Gimnasia debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles de aquí al final de la fase regular. Por ejemplo, en la fecha siguiente enfrentará a Central Norte (Salta), un duelo local de alto voltaje que podría ser clave para sus aspiraciones de ascenso directo o ingreso al reducido.

Posteriormente se vendrá la final anticipada cuando visite Mendoza para enfrentar al otro Lobo y definan quién sigue arriba.

