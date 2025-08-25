Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se trajo un punto clave desde Isidro Casanova, donde empató sin goles frente a Almirante Brown en la fecha 28 de la Primera Nacional. Con ese resultado, el equipo dirigido por Matías Módolo alcanzó 51 unidades y continúa como escolta de la Zona B, a un punto del líder Gimnasia de Mendoza.

El encuentro, disputado bajo un clima frisado y sin brillo ofensivo, mostró a un Gimnasia con intención de llevar la iniciativa, especialmente en el primer tiempo, pero sin profundidad para transformar el dominio en gol. En el complemento, el duelo fue aún más parejo. Solo una chance clara tuvo Almirante Brown: un cabezazo de Vega que pegó en el travesaño del arco defendido por Milton Álvarez .

Así está la tabla en la Zona B Con el empate, Gimnasia de Jujuy suma 51 puntos, mientras que el puntero, Gimnasia de Mendoza, lidera con 52. El tercero en la tabla es Estudiantes de Río Cuarto, con 47 unidades.

Embed ¿Qué sigue para el “Lobo” jujeño? El calendario todavía tiene pendientes varios partidos clave. Para no perder distancia del líder, Gimnasia debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles de aquí al final de la fase regular. Por ejemplo, en la fecha siguiente enfrentará a Central Norte (Salta), un duelo local de alto voltaje que podría ser clave para sus aspiraciones de ascenso directo o ingreso al reducido. Posteriormente se vendrá la final anticipada cuando visite Mendoza para enfrentar al otro Lobo y definan quién sigue arriba.

