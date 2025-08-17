domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 18:22
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Chaco For Ever y suma tres puntos fundamentales

Con goles de Fernández y Molina, los de Matías Módolo se colocan en segunda posición con 50 puntos. Ahora visitará a Almirante Brown.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Francisco Molina marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever.

Cómo dijo Alejandro Quintana: "nos esperan 8 finales". Así fue como el lobo jujeño se tomó este encuentro en el Estadio 23 de Agosto donde tenía que volver a sumar para no perderle pisada al puntero Gimnasia de Mendoza que está en primer lugar con 52 puntos y un partido menos.

Tras la ausencia de Cristian Menéndez, el refuerzo de Matías Modolo le da resultados. A los 12' de la primera etapa Gustavo Fernández remató con firmeza para el 1 a 0 en la Tacita de Plata. Minutos antes Milton Álvarez había sido figura en una de las apariciones más claras de Chaco For Ever.

Gustavo Fernandez - gol Gimnasia de Jujuy

A los 39' una jugada magistral de Quintana deja sólo frente al arquero a Francisco Molina que punteó la pelota y pasando por abajo del portero puso el 2 a 0, ampliando la ventaja para el albiceleste.

En el complemento hubo varias oportunidades para el lobo de ampliar el resultado pero no estuvo fino en la última línea. Con este resultado se queda con los tres puntos y el segundo lugar en la tabla.

Próximo partido de Gimnasia de Jujuy

El domingo que viene a las 14 horas, el lobo se medirá ante Almirante Brown en condición de visitante.

