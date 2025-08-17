Gimnasia de Jujuy derrotó a Chaco For Ever y suma tres puntos fundamentales

Francisco Molina marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever.

Por la fecha 27 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy obtuvo un importante triunfo ante Chaco For Everpor 2 a 0 para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Cómo dijo Alejandro Quintana: "nos esperan 8 finales". Así fue como el lobo jujeño se tomó este encuentro en el Estadio 23 de Agosto donde tenía que volver a sumar para no perderle pisada al puntero Gimnasia de Mendoza que está en primer lugar con 52 puntos y un partido menos.

Tras la ausencia de Cristian Menéndez, el refuerzo de Matías Modolo le da resultados. A los 12' de la primera etapa Gustavo Fernández remató con firmeza para el 1 a 0 en la Tacita de Plata. Minutos antes Milton Álvarez había sido figura en una de las apariciones más claras de Chaco For Ever.

Gustavo Fernandez - gol Gimnasia de Jujuy A los 39' una jugada magistral de Quintana deja sólo frente al arquero a Francisco Molina que punteó la pelota y pasando por abajo del portero puso el 2 a 0, ampliando la ventaja para el albiceleste.

En el complemento hubo varias oportunidades para el lobo de ampliar el resultado pero no estuvo fino en la última línea. Con este resultado se queda con los tres puntos y el segundo lugar en la tabla. Próximo partido de Gimnasia de Jujuy El domingo que viene a las 14 horas, el lobo se medirá ante Almirante Brown en condición de visitante.

