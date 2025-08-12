Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que le hizo una dura advertencia a Lionel Messi

Empezó lejos de los reflectores y ahora le pisa los talones nada menos que a Lionel Messi. Se trata de Facundo Callejo , ex jugador de Gimnasia de Jujuy y actual delantero del Cusco FC de Perú. Hoy, el capitán de la Selección Argentina compite con el ex Lobo por el puesto de máximo goleador argentino del año, razón por la cual Callejo se animó a desafiarlo a través de las redes sociales.

Actualmente, Facundo Callejo lleva 18 tantos mientras que Lionel Messi suma 24 en total. Es por eso que el ex Gimnasia de Jujuy se atrevió a desafiarlo al capitán de la Scaloneta por redes sociales: "Ojo, Lío. No te relajes".

La advertencia llegó luego de un error de una publicación que contabilizó 17 tantos para el futbolista de Cusco FC de Perú: "Son 18 los míos...", escribió Callejo. Luego se dio el divertido cruce con el jugador de Inter Miami.

Con todos los goles que marcó hasta mitad de año, logró cumplir un sueño que se encargó de manifestar en su cuenta de X acompañado de una foto: "Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío. Leandro Martín!”.

facundo callejo regalo papa noel

Cómo fue la carrera de Facundo Callejo

Surgido de las inferiores de Colón, el tandilense tuvo pasos previos por All Boys, Gimnasia de Jujuy, Temperley, Nacional Potosí, Aucas, Macará, entre otros. En este último también fue goleador en la segunda división de Ecuador, logrando el título y el ascenso a primera.

Con una sorprendente eficacia de cara al arco rival, los hinchas de Cusco, que marcha tercero en la Liga 1 por detrás de Sporting Cristal y Universitario, están realmente ilusionados con el futbolista, que suma puntos para convertirse en el jugador del año en la liga peruana.

Facundo Callejo en Gimnasia de Jujuy Facundo Callejo en Gimnasia de Jujuy

La tabla de goleadores argentinos en el año 2025

El año 2025 ya transita por el segundo semestre y la tabla de goleadores promete tener otra vez una lucha titánica por quedarse con el primer lugar. Lionel Messi aparece en el primer lugar de los goleadores argentinos del año con 24, tres más que Pablo Vegetti de Vasco Da Gama quienes acumulan 21 y cuatro por encima de German Berterame de Monterrey (20).

En esa tabla, si bien Facundo Callejos aparece con 17 tantos, el jugador ya aclaró que acumula un total de 18 goles. Sin embargo, la lista oficial que publicó El Gráfico es la siguiente: