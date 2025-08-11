lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 19:20
Fútbol.

Ni la Bombonera, ni el Maracana: mirá donde se jugará la final de la Copa Libertadores

La comunicación estuvo a cargo de Alejandro Domínguez, máximo responsable de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La final será el 29 de noviembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Libertadores 2025. &nbsp;

La Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Libertadores 2025.

 

Alejandro Domínguez, máximo dirigente de la Conmebol, anunció en sus cuentas oficiales que el estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. El comunicado estuvo acompañado por un video captado con un dron que recorre las tribunas y el césped, finalizando en el centro del campo, donde se exhibe el trofeo del certamen.

La final de la Conmebol Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima. Será el sábado 29/11 por la Gloria Eterna”, expresó el presidente de la Confederación Sudamericana.

Copa Libertadores 2025.

El mensaje del presidente de Conmebol a la Federación Peruana de Fútbol

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente, Agustín Lozano, y al club Universitario por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Libertadores. ¡Estoy seguro de que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, concluyó Domínguez.

En abril, la Confederación ya había oficializado que la capital peruana sería la anfitriona del evento. La más reciente ocasión en que Lima recibió la final fue en 2019, cuando el Estadio Monumental fue escenario de un electrizante duelo en el que Flamengo derrotó 2-1 a River Plate en los instantes finales, con dos goles de Gabriel Barbosa, luego de que Rafael Santos Borré adelantara al conjunto argentino.

Así es el estadio Monumental de Lima.

En ese entonces, la ciudad elegida inicialmente había sido Santiago de Chile, pero la situación política que atravesaba el país obligó a modificar la sede.

Hasta ahora hubo 6 finales de Copa Libertadores a partido único

Hasta la fecha, se han jugado seis finales a partido único. Tras la mencionada en Lima en 2019, la competición se definió en Río de Janeiro en 2020, cuando Palmeiras venció 1-0 a Santos; en Montevideo en 2021, con otro título del Verdao al imponerse 2-1 sobre Flamengo; en Guayaquil en 2022, donde el Fla se quedó con el triunfo 1-0 ante Atlético Paranaense; nuevamente en el Maracaná en 2023, con la victoria 2-1 de Fluminense sobre Boca Juniors; y en el Monumental en 2024, donde Botafogo se consagró tras derrotar a Atlético Mineiro.

El duelo decisivo se disputará el 29 de noviembre.

La confirmación coincidió con la semana de inicio de los choques de octavos de final. Fortaleza frente a Vélez, Atlético Nacional ante San Pablo, Peñarol contra Racing, Cerro Porteño contra Estudiantes, Flamengo ante Internacional, Botafogo frente a Liga de Quito, Libertad contra River y Universitario ante Palmeiras definirán quiénes integrarán el selecto grupo de los ocho mejores del continente.

Los equipos más ganadores de la Copa Libertadores

Independiente 7

Boca Juniors 6

Peñarol 5

Estudiantes de La Plata y River Plate 4

Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo 3

Atlético Nacional, Cruzeiro y Inter de Porto Alegre 2

El día que Lima fue la sede de la gran final entre Flamengo y River Plate.

Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield 1

El anuncio lo hizo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana.

Los países que más Libertadores ganaron en la historia

Argentina 25

Brasil 24

Uruguay 8

Colombia y Paraguay 3

Chile y Ecuador 1

