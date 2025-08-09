Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.

Boca y Racing igualaron 1-1 en La Bombonera por la fecha 4 del Torneo Clausura: Xeneize no cortó su sequía histórica de victorias. En un partido vibrante por la Zona A, Racing se adelantó con gol de Santiago Solari, pero el empate agónico de Milton Giménez mantiene a Boca sin triunfos tras 12 encuentros y complica las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones.

Boca Juniors y Racing Club protagonizaron un emotivo empate 1-1 en La Bombonera durante la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, correspondiente a la Zona A. El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, que no lograrán alcanzar la victoria tan deseada en un partido intenso y lleno de alternativas.

El conjunto dirigido por Russo sumó por duodécima vez consecutiva sin ganar, prolongando una racha negativa que preocupa a su hinchada y cuerpo técnico. Por su parte, la Academia se retiró con la sensación de haber dejado escapar una victoria casi segura, especialmente después de su gol de ventaja en la etapa final.

El primer tiempo transcurrió con mucha intensidad, pero fue cerca del minuto 75 cuando Santiago Solari rompió la igualdad para Racing, logrando un tanto que parecía sentenciar el encuentro y darle tres puntos vitales a la visita. Sin embargo, Boca no bajó los brazos y fue en el minuto 87 cuando Milton Giménez anotó la igualdad definitiva, con un remate que puso fin al suspenso y le permitió al local rescatar un punto valioso.

Este empate mantiene a ambos equipos alejados de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A, generando una presión creciente para lo que resta del certamen. Boca, con 12 partidos sin ganar, busca superar esta crisis cuanto antes para no perder terreno; Mientras que Racing deberá afinar detalles para no desaprovechar oportunidades y continuar peleando en la tabla.

El encuentro dejó en evidencia la necesidad de ambos planteles de corregir y mejorar aspectos tácticos y físicos para aspirar a metas superiores en el Clausura. La próxima fecha será clave para los dos, que tienen la obligación de sumar de a tres para acercarse al objetivo de clasificar a las instancias decisivas del torneo local.