sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 19:10
A mano.

Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.

El Xeneize igualó 1-1 con la Academia en La Bombonera en el encuentro por la fecha 4 del certamen, correspondiente a la Zona A.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T182951.963

Boca y Racing igualaron 1-1 en La Bombonera por la fecha 4 del Torneo Clausura: Xeneize no cortó su sequía histórica de victorias. En un partido vibrante por la Zona A, Racing se adelantó con gol de Santiago Solari, pero el empate agónico de Milton Giménez mantiene a Boca sin triunfos tras 12 encuentros y complica las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones.

Lee además
Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca.  
Mercado de pases.

Bomba: Marcos Rojo será refuerzo de Racing y jugará la Copa Libertadores
El líder histórico de la barra de Boca será protagonista de una serie polémica. video
Streaming.

Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca, tendrá su propia serie: los detalles

Boca Juniors y Racing Club protagonizaron un emotivo empate 1-1 en La Bombonera durante la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, correspondiente a la Zona A. El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, que no lograrán alcanzar la victoria tan deseada en un partido intenso y lleno de alternativas.

Embed - BOCA empató con RACING y ALARGÓ su RACHA HISTÓRICA SIN TRIUNFOS | #Boca 1-1 #Racing | Resumen

El conjunto dirigido por Russo sumó por duodécima vez consecutiva sin ganar, prolongando una racha negativa que preocupa a su hinchada y cuerpo técnico. Por su parte, la Academia se retiró con la sensación de haber dejado escapar una victoria casi segura, especialmente después de su gol de ventaja en la etapa final.

El primer tiempo transcurrió con mucha intensidad, pero fue cerca del minuto 75 cuando Santiago Solari rompió la igualdad para Racing, logrando un tanto que parecía sentenciar el encuentro y darle tres puntos vitales a la visita. Sin embargo, Boca no bajó los brazos y fue en el minuto 87 cuando Milton Giménez anotó la igualdad definitiva, con un remate que puso fin al suspenso y le permitió al local rescatar un punto valioso.

La tabla de posiciones

Este empate mantiene a ambos equipos alejados de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A, generando una presión creciente para lo que resta del certamen. Boca, con 12 partidos sin ganar, busca superar esta crisis cuanto antes para no perder terreno; Mientras que Racing deberá afinar detalles para no desaprovechar oportunidades y continuar peleando en la tabla.

El encuentro dejó en evidencia la necesidad de ambos planteles de corregir y mejorar aspectos tácticos y físicos para aspirar a metas superiores en el Clausura. La próxima fecha será clave para los dos, que tienen la obligación de sumar de a tres para acercarse al objetivo de clasificar a las instancias decisivas del torneo local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bomba: Marcos Rojo será refuerzo de Racing y jugará la Copa Libertadores

Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca, tendrá su propia serie: los detalles

Morena Beltrán explicó por qué Lucas Blondel, su novio, no es usado por el DT de Boca

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

Lo que se lee ahora
por que marcos rojo no puede jugar con racing en el torneo clausura
Inédito.

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel