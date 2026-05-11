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11 de mayo de 2026 - 18:12
Deportes.

PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike

Leandro Mansilla forma parte de PXP Bike, un equipo jujeño dedicado al mountain bike que compite en torneos nacionales e internacionales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike

PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike

Leandro Mansilla es parte del team PXP Bike, un equipo que hace mountain bike y que participa en torneos nacionales e internacionales. “El nombre completo se llama Pacha X Park, que viene a ser de donde nació todo esto”, contó en Canal 4.

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“Es una comunidad que armamos es un parque, un centro deportivo, un lugar recreativo donde comenzamos a entrenarnos y a raíz de eso es que comenzó todo esto para brindar a otros espacios físicos los mismos objetivos para construir circuito y hacer pistas”, detalló.

“Nosotros somos una rama del mountain bike. Nos especializamos en lo que sería el descenso, que sería tirarnos por cuesta abajo, por la montaña que partimos desde la cima hasta la base. Entonces ahí es donde nosotros realizamos los circuitos, las pistas que son de con ciertas dificultades, digamos”, destacó en Arriba Jujuy.

Embed - Leandro Mansilla

“Vamos haciendo con distintos niveles según para que sean más inclusivos, porque esa es la idea”, dijo el joven deportista que ya fue parte de eventos internacionales como un Mundial en Chile y el Panamericano en Brasil.

“Fue increíble, una oportunidad única que se nos dio este año. La verdad que increíble la experiencia en Brasil, cerca de Porto Alegre, impresionante, un evento a nivel mundial donde se aprendió muchísimo, se conoció mucho cómo se organizan los eventos de ese tipo”, dijo.

PXP Bike en Jujuy con el mountain bike

Explicó que entrenan en el circuito de Yuchan y el Quitupi en el barrio Los Perales. “Es una pista donde se juntan todos los chicos para poder aprender. Es el lugar adecuado para poder iniciarse porque tiene todo tipo de niveles”.

Marcó que están organizando una carrera, y los interesados en ser parte pueden obtener más información en la cuenta de Instagram de PXP Bike. “El nivel de Argentina y Jujuy es muy bueno, está bastante alto porque es un deporte que está creciendo mucho y se está promocionando bastante”.

PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike
PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike

PXP Bike, la comunidad jujeña que impulsa el mountain bike

“Hay muy buena iniciativa y en Jujuy también, sobre todo en el semillero que está creciendo, es impresionante y eso es lo que motiva muchísimo también”, dijo Leandro sobre la calidad de los biker de la región y las expectativas a futuro.

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