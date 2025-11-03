lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 12:56
Ciclismo.

Dos ciclistas de Jujuy ganaron medallas en el Sudamericano de Mountain Bike

Agustina Apaza y María Emilia Muñoz subieron al podio en el Sudamericano MTB XCO 2025 en Talcahuano, dejando en alto el nombre de Jujuy

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
orgullo jujeño

Dos ciclistas de Jujuy marcaron presencia en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike XCO 2025, que se realizó en Talcahuano, Chile, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. El evento se disputó en el Club Naval de Campo Tumbes, escenario que reunió a los mejores exponentes del ciclismo de montaña de la región.

agustina apaza, la multiple campeona del ciclismo jujeno que volvio a brillar en san luis
Mountain Bike.

Agustina Apaza, la múltiple campeona del ciclismo jujeño que volvió a brillar en San Luis
Esjubilado y unirá Entre Ríos con Jujuy en bicicleta 
Travesía.

Es jubilado y unirá Entre Ríos con Jujuy en bicicleta por una causa especial

El torneo contó con la participación de deportistas de Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay, en un circuito que incluyó cuatro modalidades: Short Track, XCO, XCR y XCE.

campeonato sudamericano xco 2025
Jujuy presente en el ciclismo continental

Jujuy presente en el ciclismo continental

Las jujeñas que conquistaron el podio

En la categoría Master B Damas, la ciclista María Emilia Muñoz obtuvo el segundo puesto, quedándose con la medalla de plata tras una competencia exigente en terreno chileno.

Por su parte, Agustina Maria Apaza, reconocida figura del ciclismo nacional, alcanzó el tercer lugar en la categoría Elite Damas, sumando una medalla de bronce que consolida su destacada trayectoria en el mountain bike sudamericano.

El cierre de un año de esfuerzo

La jujeña María Emilia Muñoz compartió su alegría tras la competencia, destacando el sacrificio y la constancia que le permitieron alcanzar el podio. Agradeció a su entorno por el apoyo recibido durante el año y valoró la oportunidad de representar a la Argentina en un torneo internacional.

Muñoz expresó que el camino no fue fácil y que hubo momentos de cansancio, pero que la motivación y la confianza fueron clave para mantenerse firme hasta el final. Con este logro, la deportista cierra su temporada con resultados positivos y metas renovadas para el próximo año.

maria emilia muñoz

Jujuy, presente en el ciclismo continental

Con los resultados obtenidos por Agustina Apaza y María Emilia Muñoz, Jujuy se mantiene como una de las provincias argentinas con mayor proyección en el mountain bike femenino. Ambas deportistas continúan sumando experiencia y logros en competencias internacionales, demostrando el crecimiento del ciclismo en el norte del país.

El rendimiento de las jujeñas se convierte en una motivación para nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el deporte sobre ruedas, reflejando el esfuerzo, la pasión y el compromiso que caracteriza a los atletas de la región.

Arrancó la Semana de las Artes en Jujuy: actividades del 3 al 7 de noviembre

