Es jubilado y unirá Entre Ríos con Jujuy en bicicleta por una causa especial

Es jubilado y unirá Entre Ríos con Jujuy en bicicleta

Ricardo Torres es jubilado en Colón, Entre Ríos y ama el ciclismo, por lo que emprendió una nueva travesía en bicicleta con el objetivo de unir su ciudad natal con la provincia de Jujuy, buscando concientizar sobre el deporte, el cuidado del medioambiente y fomentar la solidaridad en las rutas argentinas.

En diálogo con el medio entrerriano El Once, Torres explicó que la primera etapa de su recorrido incluye participar de una biciperegrinación desde Concordia hasta Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro , y de allí continuar en solitario hasta la localidad de Huacalera, en Jujuy .

“Este desafío es un anhelo personal que tenía desde hace tiempo . Quiero recorrer las rutas argentinas y transmitir a los chicos la importancia de hacer deporte y cuidar el medioambiente. Ahora, ya jubilado, puedo hacerlo gracias al apoyo de instituciones que colaboran”, señaló el ciclista.

La travesía está planificada por tramos : “Hago Colón-Concordia, luego Concordia-Piedrita y así sucesivamente. Cada parada ya está estipulada, con alojamiento y personas que nos reciben en distintos puntos”, detalló Torres.

La meta es llegar a Salta el 14 de septiembre, para participar de la tradicional peregrinación al día siguiente en la Catedral. Finalizada la ceremonia, sus compañeros regresarán y él continuará viaje hacia nuestra provincia.

Experiencia previa y reflexiones

Torres ya había realizado un recorrido similar en 2023, cuando unió el río Uruguay con la cordillera de los Andes, desde Colón hasta Uspallata. En esta oportunidad, volverá a contar con su “compañera de ruta”, la bicicleta con la que realizó aquella primera travesía.

Sobre la experiencia en las rutas, el ciclista aseguró que la solidaridad predomina: “Algunos automovilistas pueden estar apurados, pero la mayoría es muy respetuosa con los ciclistas. En cada lugar que visito, la gente nos recibe muy bien”.

Su pasión, la bicicleta

“Cuando voy solo, disfruto del paisaje, de las personas que te saludan. No es lo mismo en auto que en bicicleta: cada imagen queda en el corazón y en la retina. Agradezco todo lo que puedo hacer y lo que la vida me da”, reflexionó.