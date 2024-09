Una pareja de Suiza unió la Patagonia con Jujuy en bicicleta Una pareja de Suiza unió la Patagonia con Jujuy en bicicleta

Atravesaron la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa y Río Negro, hasta Comodoro Rivadavia, donde empalmaron con la Ruta 40 hasta El Calafate. De allí a Ushuaia, Chile, Bariloche, la Ruta de los 7 Lagos y retomar la 40 hacia el Norte.

De la Patagonia a Jujuy

Por la Ruta 40, viajaron por Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta hasta llegar a Jujuy, con Abra Pampa como el destino más septentrional. De allí bajaron hasta San Salvador de Jujuy y luego a Salta, desde donde en avión regresaron a Buenos Aires.

Durmieron casi siempre en carpa. Se bañaban al aire libre con una botella de un litro de agua cada uno. El desayuno era pan con dulce de leche y el almuerzo y la cena eran pasta, polenta, arroz y vegetales frescos. La ropa era siete piezas de ropa interior, cinco remeras, dos pulóveres, un abrigo, un par de zapatillas y otro de sandalias.

Aseguraron en su charla con Weekend, que en Finlandia pasaron mucho frío, y en Jujuy donde llegaron a tener -4°C pero al ser un clima seco, lo sintieron poco. Y como fueron subiendo de a poco, no sintieron tanto la altura tanto en Jujuy como en Salta.

De Suiza a Jujuy

El viaje por Argentina y Chile duró 180 días, y aseguraron que los argentinos son amistosos y abiertos. “En Europa, para hablar, uno tiene que dar el primer paso; tenés que ir y decirles ‘hola’. Pero en Argentina la gente se te acerca y te empieza a hablar, el contacto es más fácil”, dijo Jeromine.

“En terreno plano tratás de no pensar en nada, o en otra cosa; si pensás en el camino, se vuelve muy monótono. Los primeros dos días, está bien, pero después no. Por eso preferimos la montaña, aunque sea más esfuerzo”, dijo Ludovico.

Ludovico perdió 6 kilos y Jeromine, 10. Viajaron sin GPS ni Internet en el teléfono: “No nos gusta estar conectados todo el tiempo, es mejor no tener nada y, si necesitamos algo, buscamos Internet al otro día por Wi-Fi. Tampoco tenemos Instagram ni Facebook, viajamos para nosotros, no para los otros. Y si no tenés Internet, socializás más porque te acercás a la gente para hacer preguntas. Tenemos de todas formas mapas digitales off line”.

