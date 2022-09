El profesor pretende conocer a otros colegas y también a chicos que sueñan con subirse al ring, pero que no tienen recursos como para entrenarse y desarrollarse. “En el amateurismo no hay mucha publicidad”, lamentó.

Gastón García de Buenos Aires a Jujuy en bicicleta para apoyar al boxeo amateur.jpg Gastón García de Buenos Aires a Jujuy en bicicleta para apoyar al boxeo amateur

“No hay tanto apoyo a las peleas, no te las pagan y si te pagan es muy poquita plata. No te sirve para vivir de eso. Entonces lo que quiero hacer es mostrar el boxeo que hay, sobre todo en el interior, donde no se manejan tantas redes sociales”, explicó al medio.

Gastón García financia el viaje de manera personal, aunque contó con la ayuda de algunos amigos para el equipamiento. El joven amante del boxeo de 37 años, vive actualmente en Vicente López, y se dedica al boxeo desde su adolescencia.

Su amor por el boxeo

“Yo siempre fui un chico muy tímido, inseguro, no era de pelearme. Y esto del boxeo fue medio raro. Yo era el que no quería que los demás se peleen, y ahora mis amigos se ríen, me dicen 'nunca querías que haya pelea y sos boxeador'”, subrayó.

García arrancó su camino en el boxeo en el Club Atlético Colegiales, donde comenzó a tomar clases, que luego las continuó en Cires Norte, club ubicado en la localidad de Olivos, donde comenzó a entrenar con Mario Russo, con quien hoy sigue.

“Al principio fueron muchas dudas. No sabía si estaba preparado para ser profesor de boxeo, pero la verdad es que me re gustó, me sentí cómodo y me sirvió para seguir en el ambiente”, afirmó quien da clases de box en Munro a niños de hasta 10 años con boxeo kids, adolescentes de hasta 15 años y adultos.

Pancho, un alumno, fue quien lo motorizó a cumplir uno de sus sueños, que es recorrer el país en bicicleta para mostrar las bondades del boxeo amateur. “Me comentó que él se fue para el sur en bici. Así que puse primera y arranqué”, concluyó.