Omar asegura que tardó en comenzar el tratamiento porque se dedicó a cuidar a Susana, su esposa, que falleció hace cinco años. "Había perdido la vista y le amputaron la pierna por una diabetes", relató en sanjuanino emocionado.

El medico le recomendó hacer alguna actividad para mejorar su vida. "Me di cuenta que la bicicleta es la medicina más completa para mí. Me salvó. Es increíble porque yo andaba con bastón, no podía ni siquiera comer y ahora me desenvuelvo normal", expresa.

Juntó a un amigo que irá en auto para asistirlo ante cualquier eventualidad, Omar saldrá desde La Quiaca el 20 de septiembre, y su itinerario marca transitar 157 kilómetros por la Ruta 9 hasta llegar a Humahuaca.

Tiene previsto paradas fijas en San Salvador de Jujuy, para luego seguir a Salta, Metan, San Miguel de Tucumán por Ruta 38, después la Cocha para llegar a Catamarca, La Rioja, Patquia, Chepes, Vallecito y Media Agua. "Aprovecharemos para descansar dos días y volveremos a salir buscando llegar a Ushuaia", repite.

Omar recibirá el apoyo de grupos de ciclistas en cada ciudad que padecen su enfermedad y que recorrerán con la idea de visibilizar el Parkinson. "Hay muchas ciudades que no tienen una institución que los congregue o que los contenga, porque el paciente con Parkinson requiere estar contenido y no dejarlos aislados”.

Omar Rojas le comentó al portal cuyano que estuvo hace poco en Jujuy y que no hay ninguna asociación que abarque a los enfermos. “El gobernador Gerardo Morales se comprometió que iba a trabajar sobre el tema y en dos días aparecieron 25 personas con Parkinson, esto es lo que busco", remarcó quien ya reconoció la ruta en Jujuy. Recibirá el apoyo de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de Jujuy

"Tienen que saber que hay posibilidades de salir adelante y tener una mejor calidad de vida", dijo quien se entrena hace tres meses, y que ya hizo una travesía similar desde su ciudad hasta Junín de los Andes en 11 días. "Salí solo, con la mochila en la espalda y llegando a Mendoza lo que estaba haciendo se conoció por las redes sociales y se fue sumando gente en el camino", comenta orgulloso.

Busca apoyo

Su bicicleta no es de alta gama. "Es una bici común y corriente, estamos viendo si conseguimos ayuda para armar una un poco mejor", expresó quien hoy sigue trabajando de albañil. "Vivo de la pensión por mi enfermedad y hago algunas changuitas como albañil gracias a que ahora puedo”.

“La bici me cambió la vida, ahora me desenvuelvo normal, llevo mi enfermedad pero ahora la puedo manejar y quiero que todo el mundo lo sepa", expresó Omar, quien recibe cualquier ayuda en Mercado Pago a través de 2645133068.

¿Qué es el Parkinson?

La enfermedad es un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia.

Entendiendo la enfermedad de Parkinson

Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Algunos son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, también la rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, además de la lentitud de los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación.

A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.

No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. El Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres y no existe una cura para la enfermedad de Parkinson.