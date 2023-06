“Una de las razones más importantes por las que decidí viajar en bicicleta fue porque nunca encajé bien en la sociedad y la rutina; siempre me metía en problemas en la escuela y soñaba con escaparme cuando me graduara y viajar por el mundo”, contó.

Liam Garner unió en bicicleta Alaska con Ushuaia pasando por Jujuy Liam Garner unió en bicicleta Alaska con Ushuaia pasando por Jujuy

“Me mantuve con un presupuesto de no más de 430 dólares al mes”, comenta. “Me parecía que la universidad no era adecuada para mí, no podía imaginarme en los salones de clases de nuevo, y siempre me gustó acampar en la naturaleza; son las únicas veces en las que me sentí ‘normal’ y ‘feliz’, por eso andar en bicicleta por la ruta fue el momento más liberador de mi vida”, dijo.

“En Estados Unidos hay mucha discriminación y prejuicios hacia las personas con autismo. Mientras estaba de viaje chateaba con Chloe (su novia), y en esas conversaciones me di cuenta de que no es algo para esconder o avergonzarse. Estoy orgulloso de quién soy y de lo que he hecho, y si no fuera por mi autismo, nunca hubiera ido en bicicleta a Argentina”, sentenció.

Le pasaron muchas cosas en el viaje: cinco veces le robaron pertenencias de su mochila, y en Colombia se accidentó. “Tuve la mala suerte de que no vi un bache, íbamos en bajada en una pendiente y terminé aterrizando sobre mi cabeza, por lo que me partí la oreja y tuvieron que hacerme una cirugía y darme varios puntos”, cuenta.

“Soy la persona más joven que pedaleó desde Alaska hasta Ushuaia”, subraya el joven que pasó por La Quiaca. “Llegar a Ushuaia lo era todo, pero lo mejor fue que finalmente logré la meta que me había propuesto y me probé a mí mismo que era capaz de logros increíbles”, dijo luego de pasar por La Quiaca y otras localidades del norte.

“Lo único que no me gustó fueron los vientos que eran muy fuertes, y hubo algunos días en los que apenas podía andar en bicicleta”, cuenta y agrega: “Igual cada vez que tenía un descanso, comía tantas facturas como podía para seguir adelante”.

Define a nuestro país como “increíblemente único y distintivo”, y cuenta que “nunca conocí a un grupo de personas más orgullosas de su país, y aunque es gigante, creo que la gente se siente muy unida a su cultura y hay un gran sentido de comunidad, por lo que en cada provincia me trataron como a un amigo”, indicó.

Admitió que el acento de cada región le resultó muy difícil de entender: “La mayoría del tiempo no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo, pero me trataron tan bien, siempre estaban felices de invitarme un asado, de darme un poco de fernet, e incluso dormí gratis en algunas gasolineras donde los trabajadores me dejaron estar para que pudiera descansar”.

El regreso

Estos últimos cuatro meses estuvo como mochilero junto a Chloe, haciendo la misma ruta aunque ahora en sentido contrario, para volver a Estados Unidos. “Envié mi bicicleta desde Chile después de que terminé, así que ahora está segura en mi casa, pero este no es el final de mis viajes en bici”, anticipa.

“El próximo año queremos ir en bicicleta de Europa a Asia. Probablemente nos llevará otro año y medio terminarlo, así que necesitamos tiempo para organizarlo y encontrar patrocinadores, así que mientras tanto haremos trayectos más pequeños y lo seguiré compartiendo en mis redes”, asegura.

“Espero que la gente aprenda lo que realmente significa el autismo en cada caso particular, y me gustaría que otras personas con autismo sepan que son capaces de cosas increíbles, porque todos somos diferentes de maneras asombrosas, y aun así, todos compartimos más cosas en común de las que imaginamos, sin importar de qué parte del mundo seamos”, concluyó.