FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

La elección de representante del Colegio Martín Pescador en el marco de la FNE 2026, reunió a la comunidad educativa en una jornada muy especial, marcada por el acompañamiento de familiares, estudiantes, docentes y una hinchada que alentó durante toda la noche a las 17 candidatas que formaron parte de la gala .

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Con una puesta en escena llena de entusiasmo, música y momentos emotivos, Mel Sachero Etze fue elegida como la nueva representante de la institución para este 2026 . Su nombre ya forma parte del calendario estudiantil y ahora será una de las jóvenes que participará en la elección capital, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes .

Durante la noche también fueron distinguidas otras estudiantes que integran la nueva corte del Colegio Martín Pescador. La primera princesa es Ema Sisti , mientras que la segunda princesa es Mia Portales Buitrago . Además, Marianela Lobos fue elegida primera dama de honor y Cielo Salvatierra, segunda dama de honor.

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Una noche con baile, color e hinchada rumbo a la FNE 2026

La gala tuvo todos los condimentos característicos de las elecciones estudiantiles: emoción, nervios, alegría y mucho acompañamiento. Las candidatas fueron protagonistas de una noche inolvidable, en la que también hubo presentaciones artísticas y bailes preparados por estudiantes de todo el colegio.

Cada curso aportó su energía para acompañar a las representantes, en una celebración que reflejó el espíritu de la FNE y la participación de toda la comunidad educativa. La hinchada también tuvo un rol destacado, con carteles, cantos y aplausos para cada una de las jóvenes que subió al escenario.

En la misma velada, Mateo Valentino Parra fue elegido como paje 10 por el 2026, sumándose a los nombres destacados de una noche que quedará en el recuerdo del Colegio Martín Pescador.

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La coronación de Mel Sachero Etze representa un nuevo paso dentro del calendario estudiantil jujeño, que ya empieza a vivir con intensidad las elecciones de representantes en distintos colegios de la provincia. La 75º edición de la FNE se desarrollará del 16 al 26 de septiembre, con actividades que convocarán a estudiantes, familias y visitantes de distintos puntos del país.

Con esta elección, el Colegio Martín Pescador ya tiene a su representante para una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.