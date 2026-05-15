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15 de mayo de 2026 - 07:15
Fiesta.

FNE 2026: El Provincial 1 presentó a sus 30 candidatas

El Colegio Provincial N°1 presentó a sus 30 candidatas a representante estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Provincial 1.

Candidatas Provincial 1.

Un colegio más se sumó a la presentación de las candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El Colegio Provincial N°1 dio a conocer el listado de las 30 alumnas que participarán de la elección de representante estudiantil, una de las actividades más esperadas por la comunidad educativa.

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Las 30 candidatas del Colegio Provincial 1

El listado de candidatas a representante quedó conformado de la siguiente manera:

  • Marta Febe Berenice Jurado
  • Jael Abril Carrizo Trangoni
  • Dulce Zahira Gutiérrez
  • Evelin Jazmín Mamani
  • Solange Madelaine Nazareth Cruz
  • Ana Clara Guerrero Ramos
  • Bianca Gianella Pierone
  • Bianca Mariel Rivanedera
  • Luisana Yésica Chorolque
  • Malena Josefina Quered
  • Julieta Agustina López Yáñez
  • Guadalupe Munay Ramos
  • Nayla Sofía Morena Chambi
  • Maité Ludmila Chauque
  • Ana Liz Marlene Ortega
  • Paola Abril Rodríguez
  • Morena Suyay Rojas Fernández
  • Mara Luciana Jazmín Fernández
  • Luciana Candela Ríos
  • Solange Priscila Ulloa
  • Abril Estefanía Alfaro
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  • Tatiana Guadalupe Armella Villalobos
  • Gisel Yésica Gabriela Cala
  • Sofía Nicole Soruco
  • Paula Valentina Valerio
  • Rocío Agustina Elizabeth Vargas
  • Abril Aldana Luna Cruz Mamani
  • Solange Rosario Martínez
  • Sofía Aylen Chañi
  • Andrea Celeste Karen Quispe
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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 43
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 32
  • 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal
  • 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano
  • 22 de mayo: Colegio Provincial 1
  • 24 de mayo: Colegio Emdei
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita

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