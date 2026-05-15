FNE 2026: El Provincial 1 presentó a sus 30 candidatas

Un colegio más se sumó a la presentación de las candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El Colegio Provincial N°1 dio a conocer el listado de las 30 alumnas que participarán de la elección de representante estudiantil, una de las actividades más esperadas por la comunidad educativa.
También habrá elección del Paje 10 como cada edición.
Las 30 candidatas del Colegio Provincial 1
El listado de candidatas a representante quedó conformado de la siguiente manera:
- Marta Febe Berenice Jurado
- Jael Abril Carrizo Trangoni
- Dulce Zahira Gutiérrez
- Evelin Jazmín Mamani
- Solange Madelaine Nazareth Cruz
- Ana Clara Guerrero Ramos
- Bianca Gianella Pierone
- Bianca Mariel Rivanedera
- Luisana Yésica Chorolque
- Malena Josefina Quered
- Julieta Agustina López Yáñez
- Guadalupe Munay Ramos
- Nayla Sofía Morena Chambi
- Maité Ludmila Chauque
- Ana Liz Marlene Ortega
- Paola Abril Rodríguez
- Morena Suyay Rojas Fernández
- Mara Luciana Jazmín Fernández
- Luciana Candela Ríos
- Solange Priscila Ulloa
- Abril Estefanía Alfaro
- Tatiana Guadalupe Armella Villalobos
- Gisel Yésica Gabriela Cala
- Sofía Nicole Soruco
- Paula Valentina Valerio
- Rocío Agustina Elizabeth Vargas
- Abril Aldana Luna Cruz Mamani
- Solange Rosario Martínez
- Sofía Aylen Chañi
- Andrea Celeste Karen Quispe
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 15 de mayo: Colegio Secundario 33
- 15 de mayo: Colegio Gianelli
- 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
- 15 de mayo: Colegio Secundario 43
- 15 de mayo: Colegio Secundario 32
- 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal
- 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano
- 22 de mayo: Colegio Provincial 1
- 24 de mayo: Colegio Emdei
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.