FNE 2026: El Provincial 1 presentó a sus 30 candidatas

Candidatas Provincial 1.

Un colegio más se sumó a la presentación de las candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El Colegio Provincial N°1 dio a conocer el listado de las 30 alumnas que participarán de la elección de representante estudiantil, una de las actividades más esperadas por la comunidad educativa.

También habrá elección del Paje 10 como cada edición.

Pajes

Las 30 candidatas del Colegio Provincial 1 El listado de candidatas a representante quedó conformado de la siguiente manera:

Marta Febe Berenice Jurado

Jael Abril Carrizo Trangoni

Dulce Zahira Gutiérrez

Evelin Jazmín Mamani

Solange Madelaine Nazareth Cruz

Ana Clara Guerrero Ramos

Bianca Gianella Pierone

Bianca Mariel Rivanedera

Luisana Yésica Chorolque

Malena Josefina Quered

Julieta Agustina López Yáñez

Guadalupe Munay Ramos

Nayla Sofía Morena Chambi

Maité Ludmila Chauque

Ana Liz Marlene Ortega

Paola Abril Rodríguez

Morena Suyay Rojas Fernández

Mara Luciana Jazmín Fernández

Luciana Candela Ríos

Solange Priscila Ulloa

Abril Estefanía Alfaro Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Tatiana Guadalupe Armella Villalobos

Gisel Yésica Gabriela Cala

Sofía Nicole Soruco

Paula Valentina Valerio

Rocío Agustina Elizabeth Vargas

Abril Aldana Luna Cruz Mamani

Solange Rosario Martínez

Sofía Aylen Chañi

Andrea Celeste Karen Quispe Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 15 de mayo: Colegio Secundario 33

15 de mayo: Colegio Gianelli

15 de mayo: Colegio Martín Pescador

15 de mayo: Colegio Secundario 43

15 de mayo: Colegio Secundario 32

16 de mayo: Colegio Blaise Pascal

22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano

22 de mayo: Colegio Provincial 1

24 de mayo: Colegio Emdei

12 de junio: Colegio Santa Teresita

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