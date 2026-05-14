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14 de mayo de 2026 - 07:10
Exclusivo.

FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmitirá la elección del Martín Pescador

La elección será este viernes 15 de mayo, desde las 21 horas. La transmisión será exclusiva para clientes abonados de Canal 4.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Este viernes Canal 4 transmite la elección del Colegio Martin Pescador.

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La institución será parte del calendario de elecciones estudiantiles que ya comenzaron a desarrollarse en distintos colegios de Jujuy, en el marco de las actividades previas a la FNE 2026.

Canal 4 transmitirá la elección del Martín Pescador

La transmisión de Canal 4 permitirá acompañar en vivo una de las noches más esperadas por la comunidad educativa del Colegio Martín Pescador. La cobertura estará disponible de manera exclusiva para clientes abonados, quienes podrán seguir todos los detalles de la elección.

Durante la noche, las candidatas participarán de la presentación ante sus compañeros, familiares y la comunidad escolar, en una celebración que forma parte del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

CANDIDATAS MARTIN PESCADOR 2026 - TODOJUJUY

Las candidatas del Colegio Martín Pescador

El Colegio Martín Pescador ya presentó a sus candidatas para la FNE 2026. En total, son 16 las estudiantes que forman parte de esta elección:

  • Violeta Mariotti José
  • Ema Sisti
  • Abril Medina
  • Martina Peralta
  • Lucia Leiton
  • Mel Sachero Etze
  • Luciana Calatayud Rojas
  • Cielo Salvatierra
  • Pascuas Romano
  • Mia Portales Buitrago
  • Paloma Presot
  • Luisana Tejerina Iriarte
  • Morena Cardozo
  • Marianela Lobos
  • Rocio Cabezas Grosso
  • Delfina Mendoza

Uno de los momentos especiales de la jornada será la despedida de Candela García Antoraz, representante 2025 de la institución.

Candela García Antoraz - Colegio Martin Pescador
Candela García Antoraz - Colegio Martin Pescador

Candela García Antoraz - Colegio Martin Pescador

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